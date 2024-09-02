سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

يتساءل المواطنين حول سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18، ويتصدر محركات البحث جوجل، في حين سجلت أسعار الذهب، اليوم الأثنين الموافق 2 سبتمبر 2024، ارتفاعاً ملحوظاً، في بداية التعاملات اليومية.

وفي ذلك الإطار، أعلن رئيس شعبة الذهب و المجوهرات ورئيس البورصة المصرية للسلع، عن قرارات جديد بشأن ضبط أسعار الذهب في السوق المحلى.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وجاء سعر الذهب عيار 14 للشراء 2288 جنيهًا، وللبيع 2301 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 18 سجل للشراء 2934 جنيهًا، و للبيع 2951 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 سجل للشراء 3423 جنيهًا، و للبيع 3443 جنيهًا، ويعد عيار 21 هو الأفضل و الأكثر مبيعًا.

وجاء سعر الذهب عيار 24 سجل للشراء 3912 جنيهًا، و للبيع 3934 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب للشراء 27 ألفًا، و384 جنيهًا، و للبيع 27 ألفًا و544 جنيهًا.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية و القيمة المضافة ما بين 100 إلى 150 جنيه، إذ تختلف باختلاف نوع عيار الذهب، كما تختلف أيضاً من مكان لآخر و حسب سعر الجرام المعلن خلال هذه الفترة.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وجاء سعر الذهب اليوم بالدولار “الأونصة” عالميًا للشراء 2516 دولارًا، و للبيع 2517 دولارًا.

وتأتي تصنيف عيارات الذهب بناءً على نسبة الذهب الخالص في القطعة الذهبية لذهب عيار 24 يحتوي على 99.9% ذهبًا خالصًا.

بينما يحتوي ذهب عيار 22 على 91.7% ذهبًا خالصًا، و يحتوي ذهب عيار 21 على 87.5% ذهبًا خالصًا.

ويحتوي ذهب عيار 18 على 75% ذهبًا خالصًا، و يحتوي ذهب عيار 14 على 58.4% ذهبًا خالصًا، بينما يحتوي ذهب عيار 9 على 37.5% ذهبًا خالصًا.

وفي وقت سابق، كشف البنك المركزي المصري عن رصيد الذهب لديه الذي جاء مرتفعاً نحو 454.925 مليار جنيه، في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

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