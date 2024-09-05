كيف يؤثر قرار البنك المركزي اليوم على أسعار السلع والخدمات؟.. خبير يوضح

صرح السيد خضر، الخبير الاقتصادي، بأن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة قد يكون له تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات في السوق، موضحًا أن تثبيت سعر الفائدة يساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مما يؤدي إلى تحكم أفضل في معدلات التضخم. هذا التحكم في التضخم يساهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبالتالي الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

كيف يؤثر قرار البنك المركزي اليوم على أسعار السلع والخدمات

وأوضح الخضير في تصريحات تلفزيونية، أن تثبيت سعر الفائدة يساهم في استقرار تكلفة الاقتراض للشركات والمصنعين، مما يساعد في تثبيت تكلفة الإنتاج وعدم تحميل زيادات إضافية على أسعار السلع والخدمات، لافتًا أنه يساعد تثبيت الفائدة في تشجيع الاستثمارات، مما يعزز الإنتاج المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي يسهم في توفير السلع بأسعار أقل.

وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة يعد أداة فعالة للتحكم في معدلات التضخم، حيث يقلل من الضغوط التضخمية التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

دعم القوة الشرائية، وأنه من خلال تثبيت سعر الفائدة، يتمكن البنك المركزي من دعم استقرار الأسعار في السوق، مما يحافظ على القوة الشرائية للأسر ويمنع ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يعتبر هذا خطوة إيجابية في مسعى الحكومة للسيطرة على الأسعار في ظل الأزمات العالمية وتقلبات الأسواق.

البنك المركزي المصري

وقررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الخامس لعام 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، وللمرة الثالثة خلال 2024، تم تثبيت أسعار الفائدة من خلال الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وتم تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2024، من خلال الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

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