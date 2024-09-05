لحسم سعر الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري طوال العام

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري طوال العام.. ساعات قليلة ويبدأ اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة التي تعتبر من أهم الأحداث الاقتصادية التي تترقبها الأسواق المالية والمستثمرون، نظرًا لتأثير هذه الاجتماعات على الاقتصاد المحلي وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعات دورية لتحديد مسار السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي لهذا يرغب العديد من المواطنين المهتمين بقطاع المصرفالتعرف على مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري طوال العام.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري طوال العام

وفقًا للتقويم السنوي المعتاد، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها بمعدل ثماني مرات سنويًا، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع تقريبًا، ولهذا يترقب عدد كبير من المواطنين مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري طوال العام، والذي تجتمع خلاله لجنة السياسة النقدية للتباحث حول أسعار الفائدة بالنسبة للإيداع أو الإقراض خلال الفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية سبق لها وعقدت 4 اجتماعات، حيث أن أي تغيير في أسعار الفائدة يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض، استثمارات الأفراد والشركات، وسعر صرف العملة، ولهذا الموجز ينشر لكم جدول مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري طوال العام وهي كالتالي:

جدول مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري طوال العام

فبراير 2024: يعقد أول اجتماع في بداية العام لتحديد السياسة النقدية ومراجعة أسعار الفائدة. مارس 2024: اجتماع ثاني خلال الشهر الثالث من السنة، حيث يتم متابعة تأثير القرارات السابقة على الاقتصاد. مايو 2024: ثالث اجتماع يُعقد في شهر مايو، عادةً لتقييم أداء الاقتصاد بعد انتهاء الربع الأول من السنة. يوليو 2024: اجتماع منتصف العام لتحديد المسار المالي والاقتصادي للنصف الثاني من العام. سبتمبر 2024: اجتماع خامس يعقد في فترة الصيف خلال الربع الثاني من العام الميلادي.

ويتبقى في مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري طوال العام ثلاث اجتماعات آخرين وهما كالتالي:

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري طوال العام

اجتماع البنك المركزي السادس

ومن المنتظر أن يكون اجتماع البنك المركزي السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2024.

اجتماع البنك المركزي السابع

ومن المنتظر أن يكون اجتماع البنك المركزي السابع بتاريخ 21 نوفمبر 2024.

اجتماع البنك المركزي الثامن

ومن المنتظر أن يكون اجتماع البنك المركزي الثامن في تاريخ 26 ديسمبر 2024.

اجتماعات البنك المركزي طوال العام

علمًا أن اجتماعات البنك المركزي طوال العام التي تتم تحدد مصير أسعار الفائدة، وهي أداة رئيسية لضبط معدلات التضخم وتوجيه الاقتصاد، إذا قررت اللجنة رفع الفائدة، فإن ذلك يعكس رغبة في كبح التضخم وتعزيز قيمة الجنيه، أما في حال تخفيض الفائدة، فقد يكون الهدف تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار، وإلى جانب تحديد أسعار الفائدة، تستعرض الاجتماعات تأثير السياسات النقدية على الاقتصاد الكلي، بما في ذلك معدل التضخم، النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي.

إقرأ أيضًا:

اعرف الأن.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 4 سبتمبر 2024

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر .. شوف بكام