اعرف وصل كام؟.. أسعار النحاس اليوم الخميس 5-9-2024 وأماكن البيع في مصر

أسعار النحاس.. يُعد النحاس من المعادن الأساسية التي تشهد اهتمامًا واسعًا، نظراً لدخوله في العديد من الصناعات، منها صناعة الأسلاك الكهربائية، وأجهزة القياس، والسبائك النحاسية، وصك العملات، وحتى في الحُلي والمجوهرات, لذا، يُعد متابعة أسعار النحاس أمراً ضرورياً للكثير من الناس.

أسعار النحاس اليوم

ارتفعت عمليات البحث مؤخرًا عن أسعار النحاس، وفيما ترصد جريدة “الموجز” أسعار النحاس اليوم الخميس 5-9-2024 في بورصة المعادن والأسواق المصرية.

سعر النحاس في بورصة المعادن

آخر سعر للنحاس : سُجل اليوم عند 4.1085 دولار.

: سُجل اليوم عند 4.1085 دولار. سعر الافتتاح : بدأ الجلسة بسعر 4.0870 دولار.

: بدأ الجلسة بسعر 4.0870 دولار. أعلى سعر للنحاس : بلغ اليوم 4.1120 دولار.

: بلغ اليوم 4.1120 دولار. أدنى سعر للنحاس : وصل إلى 4.0420 دولار.

: وصل إلى 4.0420 دولار. سعر الإغلاق الأخير: سجل عند 4.2115 دولار.

سجلت العقود الآجلة في بورصة لندن للمعادن ارتفاعًا بنسبة 0.9% لتصل إلى 9328 دولارًا للطن خلال التعاملات الرسمية، بعد أن صعدت بنسبة 0.7% حتى الآن.

سعر النحاس في مصر اليوم

استقر سعر كيلو النحاس في الأسواق المصرية، وقد جاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر النحاس بين 280 إلى 297 جنيه مصري للكيلو.

سجل سعر طن النحاس نحو 297 ألف جنيه مصري.

بلغ سعر طن النحاس الأحمر الخردة 160 ألف جنيه مصري في بورصة المعادن.

وصل سعر طن النحاس الأصفر إلى نحو 105,000 جنيه مصري.

سجلت أسعار الرفوف المصنوعة من النحاس الأصفر 299 جنيهًا للكيلو.

أسعار النحاس اليوم

أماكن بيع النحاس الخردة في مصر

تضم مصر عدة مناطق معروفة ببيع النحاس الخردة، وتشتهر بوجود كبار التجار والمصانع المتخصصة في تصنيع الأواني والتحف الفنية. من أبرز هذه المناطق:

منطقة سيدنا الحسين وخان الخليلي في محافظة القاهرة.

حي النحاسين وسوق السبتية في القاهرة.

عزبة شنن وعزبة أبو حشيش.

منطقة الحرفيين وبعض شوارع شبرا الخيمة.

منطقة ميت حلفا في محافظة القليوبية.

سوق الخردة في منطقة المنشية.

شارع باحثة البادية، الذي يمتد من شارع جسر البحر حتى شارع كورنيش النيل في القاهرة.

سعر النحاس اليوم

بيع النحاس الخردة عبر الإنترنت

توجه بعض تجار الخردة في الآونة الأخيرة إلى تسويق منتجاتهم عبر الإنترنت، وقاموا بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر إعلانات على منصات متخصصة مثل "أوليكس", ساهم هذا التحول في تسهيل عمليات الشراء والبيع، وجعل الوصول إلى التجار أكثر سهولة ويسر.

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