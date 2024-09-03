سعر النحاس والمعادن اليوم الثلاثاء 3-9-2024.. عالميًا ومحليًا

سعر النحاس والمعادن.. شهد سعر النحاس والمعادن اليوم استقرارًا نسبيًا اليوم الثلاثاء 3-9-2024، مما جذب اهتمام العديد من المواطنين نظرًا لاستخداماته المتنوعة في مختلف الصناعات، بدءًا من صناعة الأسلاك الكهربائية وأجهزة القياس، وصولاً إلى السبائك النحاسية وصك العملات وحتى المجوهرات.

سعر النحاس والمعادن اليوم

يهتم قطاع كبير من الناس بمتابعة سعر النحاس والمعادن يوميًا, لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر النحاس والمعادن اليوم الثلاثاء 3-9-2024و عالميًا ومحليًا.



سعر النحاس اليوم في بورصة المعادن

سجل سعر النحاس في بورصة المعادن اليوم نحو 4.0760 دولارًا للطن.

بينما بلغ سعر افتتاح النحاس اليوم نحو 4.2175 دولارًا.

ووصل أعلى سعر للنحاس اليوم إلى 4.2280 دولارًا.

في حين تراجع أدنى سعر له إلى 4.0690 دولارًا، قبل أن يغلق عند 4.2115 دولارًا.

وحققت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن ارتفاعًا بنسبة 0.9% ليصل إلى 9328 دولارًا للطن خلال التعاملات الرسمية، بعد أن صعدت بنسبة 0.7% في وقت سابق.

سعر النحاس في مصر

استقر سعر النحاس في الأسواق المصرية اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر النحاس اليوم

تراوح سعر كيلو النحاس بين 280 و297 جنيهًا مصريًا.

بينما بلغ سعر طن النحاس 297 ألف جنيه مصري.

ووصل سعر طن النحاس الأحمر الخردة إلى 160 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن النحاس الأصفر حوالي 105,000 جنيه.

سُجلت أسعار الرفوف المصنوعة من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

أسعار المعادن اليوم

تفاوتت أسعار المعادن اليوم في بورصة المعادن، وكانت الأسعار كالتالي:

سعر الفضة

سعر الألومنيوم بلغ 2,409.50 دولارًا للطن.

سعر البلاتين وصل إلى 915.95 دولارًا للطن.

سعر الزنك بلغ 2,806.50 دولارًا للطن.

سعر البلاديوم سجل نحو 953.53 دولارًا للطن.

سعر الذهب حقق نحو 2,518.10 دولارًا.

سعر الفضة سجل نحو 28.555 دولارًا.

دولارًا. سعر الرصاص سجل نحو 2,043.00 دولارًا.

دولارًا. سعر القصدير وصل إلى 31,384.00 دولار.

سعر النيكل حقق نحو 16,497.00 دولار.

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