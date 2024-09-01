استثمر فلوسك.. سعر النحاس والمعادن اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024

سعر النحاس والمعادن..يعتبر النحاس من المعادن الأساسية التي تلعب دورًا محوريًا في العديد من الصناعات بفضل خصائصه المتميزة، مثل التوصيل الكهربائي الممتاز والمقاومة للتآكل, وتُستخدم المعادن بشكل واسع في التطبيقات الصناعية والتجارية، مما يجعل متابعة أسعارها أمرًا حيويًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

سعر النحاس والمعادن

يتأثر سعر النحاس والمعادن الأخرى بعدد من العوامل، بما في ذلك التغيرات في العرض والطلب العالمي، التقلبات في أسعار المواد الخام، والسياسات الاقتصادية العالمية, وترصد جريدة “الموجز” سعر النحاس والمعادن اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024.

سعر النحاس عالميًا

سجل آخر سعر للنحاس اليوم في بورصة المعادن العالمية نحو 4.2115 دولارًا.

بينما, افتتح النحاس جلسة اليوم عند 4.2085 دولارًا.

جاء أعلى سعر للنحاس اليوم عند 4.2780 دولارًا.

وجاء أدنى سعر للنحاس اليوم عند 4.2000 دولار.

وسجل سعر الإغلاق الأخير على نحو 4.2115 دولار.

سعر النحاس اليوم في مصر

شهد سعر كيلو النحاس في مصر اليوم، السبت 31 أغسطس 2024، استقرارًا ملحوظًا. وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة بين 280 و297 جنيهًا.

سجل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة ما بين 240 و260 جنيهًا.

تحرك سعر كيلو النحاس المخلوط بين 240 و260 جنيهًا.

استقرت أسعار كيلو النحاس الخالص الخردة بين 330 و360 جنيهًا.

سعر النحاس والمعادن اليوم

أسعار المعادن الأخرى اليوم

تفاوتت أسعار المعادن الأخرى اليوم في بورصة المعادن, وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر الألومنيوم 2,453.00 دولارًا للطن.

وصل سعر البلاتين إلى 931.20 دولارًا للطن.

سجل سعر البلاديوم نحو 962.00 دولارًا للطن.

حقق سعر الذهب اليوم نحو 2,536.00 دولار.

سجل سعر الفضة اليوم نحو 29.245 دولار.

سعر الفضة اليوم

العوامل المؤثرة في أسعار المعادن

الطلب والعرض: الطلب المرتفع على المعادن في القطاعات الصناعية مثل البناء، السيارات، والإلكترونيات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار, بينما يمكن أن يؤدي العرض المفرط إلى انخفاض الأسعار.

الطلب المرتفع على المعادن في القطاعات الصناعية مثل البناء، السيارات، والإلكترونيات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار, بينما يمكن أن يؤدي العرض المفرط إلى انخفاض الأسعار. التطورات الاقتصادية العالمية: تؤثر السياسات الاقتصادية والتجارية، مثل فرض الرسوم الجمركية أو التغيرات في أسعار الفائدة، على أسعار المعادن. على سبيل المثال، قد تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى تقليص الطلب على المعادن، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

تؤثر السياسات الاقتصادية والتجارية، مثل فرض الرسوم الجمركية أو التغيرات في أسعار الفائدة، على أسعار المعادن. على سبيل المثال، قد تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى تقليص الطلب على المعادن، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. التغيرات في العرض: تتأثر أسعار المعادن أيضًا بإمداداتها، سواء من خلال اكتشافات جديدة أو مشاكل في التعدين. أي تعطل في الإنتاج، مثل إضرابات التعدين أو الكوارث الطبيعية، يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في الأسعار.

تتأثر أسعار المعادن أيضًا بإمداداتها، سواء من خلال اكتشافات جديدة أو مشاكل في التعدين. أي تعطل في الإنتاج، مثل إضرابات التعدين أو الكوارث الطبيعية، يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في الأسعار. التطورات التكنولوجية: التقدم التكنولوجي في عمليات التعدين والمعالجة يمكن أن يؤثر على تكلفة استخراج المعادن، وبالتالي يؤثر على أسعارها.

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