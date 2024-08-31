سعر النحاس والمعادن اليوم..يُعد النحاس من المعادن الأساسية التي تلعب دورًا محوريًا في العديد من الصناعات، بفضل خصائصه الممتازة في التوصيل الكهربائي والحراري ومقاومته للتآكل, يتأثر سعر النحاس بعدد من العوامل العالمية والمحلية، منها العرض والطلب في الأسواق العالمية، أسعار المواد الخام، والسياسات الاقتصادية العالمية.

سعر النحاس والمعادن اليوم

يتساءل العديد من الناس المهتمين بقطاع المعادن عن سعر النحاس والمعادن اليوم, لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر النحاس والمعادن اليوم السبت 31 أغسطس 2024, عالميًا ومحليًا.

أسعار النحاس في بورصة المعادن

سجلت أسعار النحاس في بورصة المعادن اليوم التالي:

أغلق سعر النحاس عند 4.2115 دولارًا للطن.

شهدت الأسعار انخفاضًا بنحو 0.2600% دولار، أي بنسبة -0.0110 .

بلغ أعلى سعر للنحاس 4.2780 دولار للطن.

بلغ أدنى سعر للنحاس اليوم نحو 4.2000 دولار للطن.

سعر النحاس اليوم

شهد سعر كيلو النحاس في مصر اليوم،السبت 31 أغسطس 2024، استقرارًا ملحوظًا, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر النحاس اليوم

بلغ سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة من 280 إلى 297 جنيهًا.

سجل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة ما بين 240 و260 جنيهًا.

تحرك سعر كيلو النحاس المخلوط بين 240 و260 جنيهًا.

تراوحت أسعار كيلو النحاس الخالص الخردة بين 330 و360 جنيهًا.

الفرق بين أنواع النحاس

تنوعت أنواع النحاس بين النحاس الأصفر والنحاس الأحمر، وكل نوع له خصائصه واستخداماته المميزة:

النحاس الأصفر: تميز النحاس الأصفر بلونه اللامع، مما يجعله خياراً شائعاً في الزخرفة وصناعة مقابض الأبواب والأدوات الموسيقية بفضل قدرته على نقل الصوت. كما يستخدم في تطبيقات الكهرباء نظرًا لقدرته على تحمل ضغوط أكبر مقارنة بالزنك, ومع ذلك، فإن تكلفة النحاس الأصفر أقل من النحاس الأحمر.

النحاس الأحمر: يتمتع النحاس الأحمر بمتانة أعلى، لكنه غالباً ما يكون أغلى من النحاس الأصفر بسبب خصائصه الفريدة.

أسعار المعادن الأخرى اليوم

تفاوتت أسعار المعادن الأخرى كما يلي:

بلغ سعر الألومنيوم 2,453.00 دولارًا للطن.

سعر الألومنيوم

وصل سعر البلاتين إلى 931.20 دولارًا للطن.

سجل سعر البلاديوم 962.00 دولارًا للطن.

اقرأ أيضًا: بكام سعر النحاس اليوم الأربعاء 28-8-2024 في مصر.. الكيلو بكام؟

سعر النحاس اليوم الجمعة 30-8-2024 .. بالكيلو والطن