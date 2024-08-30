سعر النحاس اليوم الجمعة 30-8-2024 .. بالكيلو والطن

يشكل النحاس عنصرًا أساسيًا في العديد من الصناعات بفضل استخداماته المتنوعة، من صناعة الكابلات إلى تصنيع الأواني والأجزاء الإلكترونية. ولذا، يتابع الكثيرون سعر النحاس بشكل دوري.

أسعار النحاس اليوم في مصر

ترصد جريدة “الموجز” في السطور التالية أسعار النحاس اليوم الجمعة 30-8-2024, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم

سجل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم بين 350 و400 جنيه مصري.

تراوح سعر النحاس الخردة الصامت عند حوالي 380 جنيهًا مصريًا.

بينما بلغ سعر النحاس الخالص بين 330 و360 جنيهًا مصريًا.

سعر النحاس اليوم

سعر كيلو النحاس الأصفر اليوم

تفاوت سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة بين 280 و297 جنيهًا مصريًا.

سجل النحاس المخلوط بين 240 و260 جنيهًا مصريًا.

سعر طن النحاس اليوم

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة 160,000 جنيه مصري.

بلغ سعر طن النحاس الأصفر 105,000 جنيه مصري.

وتداول سعر طن النحاس في بورصة المعادن بنحو 4.2510 جنيه مصري.

سعر النحاس عالميًا

تراوح سعر طن النحاس في بورصة المعادن عالميًا بين 4.2540 و4.2080 دولار أمريكي.

سعر النحاس اليوم

شهدت أسعار النحاس ارتفاعًا مطردًا في الأسابيع الأخيرة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر في أوائل أغسطس, وقلص النحاس خسائره بفضل الطلب المتجدد من صناديق التحوط.

طلب صناديق التحوط

أوضح أولي هانسن، محلل السلع الأساسية في "ساكسو بنك"، أن الارتفاع الأخير في أسعار النحاس يعزى جزئيًا إلى الطلب الجديد من صناديق التحوط التي خفضت طلبها على المعدن خلال فترة التصحيح الأخيرة بنسبة 24%, مضيفًا أن أسوأ ما في التصحيح قد انتهى، ولكن تحقيق انتعاش أقوى يتطلب تحسن أساسيات الطلب.

تفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة

عزز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التوقعات بخصوص خفض أسعار الفائدة، مما من شأنه أن يدعم أسعار النحاس. يُتوقع أن يعمل تخفيف الضغوط المالية على الشركات المصنعة وشركات البناء على دعم الطلب على النحاس.

أهمية النحاس اقتصاديًا

يُعتبر الطلب على النحاس مؤشرًا هامًا لصحة الاقتصاد، ويلعب المعدن دورًا حيويًا في تصنيع المركبات الكهربائية، شبكات الطاقة، وطواحين الهواء، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في تقييم الاتجاهات الاقتصادية العالمية.

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