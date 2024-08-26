كم سعر النحاس والمعادن اليوم الاثنين 26-8-2024.. استثمر فلوسك

أسعار النحاس والمعادن اليوم.. تصدر البحث عن سعر النحاس والمعادن اليوم الاثنين، الموافق 26 أغسطس 2024، محرك البحث جوجل، حيث يُحظي باهتمام الكثير.

ويسعى قطاع كبير من المصريين لمعرفة سعر النحاس والمعادن اليوم، حيث يدخل في العديد من المجالات أبرزها الصناعة، والكهرباء، والطاقة، والنقل، والبناء، والمجوهرات، بالإضافة إلى الأواني.

سعر النحاس اليوم في مصر

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي سعر النحاس والمعادن اليوم الاثنين 26 أغسطس 2024، وفقًا لآخر تحديث.

سعر النحاس والمعادن اليوم

وبخصوص أسعار النحاس اليوم في مصر، فقد شهدت أسعار النحاس اليوم في مصر تفاوتًا ملحوظًا بين التجار في مختلف المناطق، وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغت أسعار كيلو النحاس اليوم بين 280 و297 جنيهًا.

ووصل سعر طن النحاس إلى 297 ألف جنيه.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة 160 ألف جنيه.

واستقر سعر طن النحاس الأصفر عند 105 آلاف جنيه.

كما استقر سعر النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

بكام سعر النحاس اليوم

شهد سعر النحاس والمعادن اليوم الاثنين 24-8-2024 استقرارًا، وبلغ سعر طن النحاس نحو 4.2010 دولار، ووصل أعلى سعر لخام النحاس اليوم إلى 4.2250 دولار، بينما وحقق أدنى سعر للنحاس اليوم نحو 4.1360 دولار.

واستقرت أسعار النحاس عالميًا، وجاءت الأسعار في بورصة المعادن كالتالي:

بلغ آخر تحديث للنحاس نحو 4.2010 دولارًا للطن.

اختلفت أسعار النحاس بنحو 0.0530 دولار، أي بنسبة 1.2800% .

بلغ أعلى سعر للنحاس 4.2250 دولار للطن.

وسجل أدنى سعر للنحاس اليوم نحو 4.1360 دولار للطن.

سعر المعادن اليوم في مصر

أما سعر المعادن اليوم في مصر فجاءت على النحو التالي:

بلغ سعر الألومنيوم 2.542.00 دولارات.

ووصل سعر البلاتين إلى 970.20 دولارًا.

فيما بلغ سعر النيكل 16.737.00 دولارًا.

سعر النحاس والمعادن اليوم

صادرات مصر من النحاس

شهدت قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته نموًا بنسبة 53%، لتصل إلى 688 مليون دولار خلال 2023 في مقابل 449 مليون دولار خلال 2022، وصدرت مصر نحاس ومصنوعاته إلى 46 دولة.

واستحوذت 5 دول على 85.7% من إجمالي صادرات النحاس المصرية ومصنوعاته خلال العام الماضي بقيمة 589.978 مليون دولار.

وحصلت المملكة العربية السعودية علي نصيب الأسد من النحاس المصري بقيمة 335.813 مليون دولار مقابل 245.836 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 37%، لتستحوذ على 48.8% من إجمالي تلك الصادرات.

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