بكام سعر النحاس اليوم الأربعاء 28-8-2024 في مصر.. الكيلو بكام؟

شهد سعر النحاس اليوم في مصر اليوم حالة من الاستقرار النسبي، على الرغم من التذبذب الذي تشهده الأسعار عالميًا, و يُعتبر النحاس من المعادن الأساسية التي تؤثر تغيرات أسعارها على العديد من الصناعات مثل البناء والتشييد، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، نظرًا لاستخداماته المتعددة, وتتأثر أسعار النحاس المحلي بالعديد من العوامل، أبرزها العرض والطلب، وتغيرات أسعار الدولار، والسياسات الحكومية المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

سعر النحاس اليوم

يتساءل قطاع كبير من الناس عن سعر النحاس يوميًا باعتباره من أهم الخدمات, لذا يستعرض “الموجز” سعر النحاس اليوم الأربعاء 28-8-2024 في مصر.

أسعار النحاس في مصر اليوم

تباينت أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم في مصر، وسجلت الأسعار كالتالي:

سعر النحاس

تراوح سعر كيلو النحاس بين 280 إلى 297 جنيهًا.

بلغ سعر طن النحاس حوالي 297,000 جنيه.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة نحو 160,000 جنيه.

وصل سعر طن النحاس الأصفر إلى 105,000 جنيه.

ثبتت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

أسعار النحاس

استخدمات النحاس

يدخل معدن النحاس في العديد من الصناعات, ومن أهمها التالي:

صناعة البناء والتشييد

تأثرت تكاليف البناء والتشييد بتغيرات أسعار النحاس، نظرًا لاستخدامه الواسع في أعمال السباكة والكهرباء.

صناعة السيارات

دخل النحاس بشكل رئيسي في تصنيع العديد من مكونات السيارات، مثل الأسلاك والكابلات، مما ينعكس على تكلفة الإنتاج.

الصناعات الإلكترونية

لعب النحاس دورًا أساسيًا في صناعة الدوائر الإلكترونية والبطاريات، مما يجعله معدنًا حيويًا يؤثر تغير أسعاره على هذه القطاعات.

العوامل المؤثرة على سعر النحاس في مصر

تتأثر أسعار النحاس في مصر بالعديد من العوامل من أهمها:

العرض والطلب المحلي

لعب العرض والطلب المحلي دورًا كبيرًا في تحديد أسعار النحاس في مصر، حيث تؤدي زيادة الطلب من قبل الصناعات مثل البناء والتشييد إلى ارتفاع الأسعار.

أسعار الدولار

تأثرت أسعار النحاس بالتغيرات في سعر صرف الدولار، نظرًا لتداول النحاس عادة بالدولار الأمريكي، مما ينعكس بشكل مباشر على السعر بالجنيه المصري.

السياسات الحكومية

ساهمت السياسات الحكومية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والضرائب، في التأثير على أسعار النحاس في السوق المحلي، حيث يمكن لهذه السياسات أن تؤدي إلى تقلبات في الأسعار.

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