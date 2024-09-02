تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين 2-9-2024 محليًا وعالميًا.. تشتري منين؟

أسعار النحاس..تُعتبر أسعار النحاس من أهم الخدمات التي يتابعها العديد من المواطنين نظراً لاستخداماته المتعددة ودخوله في العديد من الصناعات مثل صناعة الأسلاك الكهربائية، وأجهزة القياس، والسبائك النحاسية، وصك العملات، وحتى في صناعة الحُلي والمجوهرات.

أسعار النحاس اليوم

زادت مؤشرات البحث عن أسعار النحاس اليوم, لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر النحاس اليوم الأثنين 2-9-2024 في بورصة المعادن والأسواق المصرية وأماكن بيع النحاس في مصر.

سعر النحاس في بورصة المعادن اليوم

سجل آخر سعر للنحاس اليوم الإثنين في بورصة المعادن نحو 4.1940 دولار.

وسجل سعر الإفتتاح في جلسة اليوم نحو 4.2175 دولار.

وبلغ أعلى سعر للنحاس اليوم نحو 4.2280 دولار.

وحقق أدنى سعر للنحاس اليوم نحو 4.1805 دولار.

وجاء سعر الأغلاق الأخير للنحاس عند 4.2115 دولار.

وشهدت العقود الآجلة في بورصة لندن للمعادن ارتفاعًا بنسبة من 0.9% إلى 9328 دولارا للطن خلال التعاملات الرسمية، بعد أن صعدت بنسبة 0.7% حتى الآن.

سعر النحاس اليوم

سعر كيلو النحاس اليوم في مصر

شهد سعر كيلو النحاس اليوم استقراراً ملحوظاً في الأسواق، وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر النحاس اليوم بين 280 إلى 297 جنيه مصري.

كما بلغ سعر طن النحاس 297 ألف جنيه مصري.

ووصل سعر طن النحاس الأحمر الخردة إلى 160 ألف جنيه مصري في بورصة المعادن.

وبلغ سعر طن النحاس الأصفر نحو 105,000 جنيه مصري.

وسُجلت أسعار الرفوف المصنوعة من النحاس الأصفر عند 299 جنيه للكيلو.

سعر النحاس اليوم

أماكن بيع النحاس الخردة في مصر

تشتهر مصر ببعض المناطق التي تضم كبار تجار الخردة، ويمكنك من خلالها بيع النحاس بسهولة، وذلك بسبب وجود العديد من المصانع المتخصصة في تصنيع الأواني والتحف الفنية, ومن بين هذه المناطق، نجد:

منطقة سيدنا الحسين وخان الخليلي في محافظة القاهرة.

حي النحاسين وسوق السبتية في القاهرة.

عزبة شنن وعزبة أبو حشيش.

منطقة الحرفيين وبعض شوارع شبرا الخيمة.

منطقة ميت حلفا في محافظة القليوبية.

سوق الخردة في منطقة المنشية.

شارع باحثة البادية الذي يمتد من شارع جسر البحر حتى شارع كورنيش النيل في القاهرة.

بيع النحاس الخردة عبر الإنترنت

في الآونة الأخيرة، بدأ بعض تجار الخردة في استخدام الإنترنت لتسويق منتجاتهم، ولجأوا إلى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات على منصات متخصصة مثل موقع "أوليكس"، مما سهّل عملية الشراء والبيع وجعل الوصول إلى هؤلاء التجار أكثر يسرًا.

اقرأ أيضًا: استثمر فلوسك.. سعر النحاس والمعادن اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024

سعر النحاس والمعادن اليوم السبت 31 أغسطس 2024.. عالميًا ومحليًا