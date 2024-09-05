أسعار كروت الشحن الجديدة اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024

أسعار كروت الشحن الجديدة.. تصدرت أسعار كروت الشحن الجديدة محركات البحث خلال الساعات الأخيرة, جاء ذلك عقب انتشار شائعات حول زيادة أسعار كروت الشحن، مما أثار حالة من الجدل بين المستخدمين.

زيادة أسعار كروت الشحن

توضح جريدة “الموجز” خلال السطور التالية حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن, وأسعار كروت الشحن الجديدة.

تداول المستخدمون معلومات غير دقيقة تفيد بارتفاع أسعار كروت الشحن, وتساءل أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك” عن زيادة أسعار كروت الشحن, قائلاً: "هي كروت الشحن زادت فعلاً؟".

وقال حساب أخر في منشور على الفيسبوك: "قبل ما تناموا عاجل ارتفاع أسعار كروت الشحن بنسبة 10لـ 20% على حسب الكارت أو شحن الرصيد وإلغاء كروت الكروت تحت 10جنيه".

أسعار كروت الشحن

حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

أكدت شركات الاتصالات العاملة في مصر عدم وجود أي زيادة في أسعار كروت الشحن. جاء ذلك بعد طرح فئات جديدة من الكروت، وهو ما أساء البعض تفسيره على أنه زيادة في الأسعار.

لم تصدر شركات المحمول بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي زيادة أسعار كروت الشحن حتى الآن، مما يعكس استقرار الأسعار, بالإضافة إلى ذلك، لم يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي بيان رسمي بشأن هذا الموضوع، مما يعزز من فكرة أن الأسعار لم تشهد أي تحريك.

أسعار كروت الشحن اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار كروت الشحن اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024, وجاءت كالتالي:

أسعار كروت الشحن الجديدة

كارت شحن فكة 650 دقيقة : بسعر 17.50 جنيهًا لمدة 10 أيام.

: بسعر 17.50 جنيهًا لمدة 10 أيام. كارت شحن 625 دقيقة : بسعر 15.50 جنيهًا لمدة 7 أيام.

: بسعر 15.50 جنيهًا لمدة 7 أيام. كارت شحن فكة : بسعر 21.50 جنيهًا لمدة 14 يومًا.

: بسعر 21.50 جنيهًا لمدة 14 يومًا. كارت شحن 900 دقيقة : بسعر 35 جنيهًا.

: بسعر 35 جنيهًا. كارت شحن 800 دقيقة : بسعر 21.50 جنيهًا.

: بسعر 21.50 جنيهًا. كارت شحن 650 دقيقة : بسعر 17.50 جنيهًا.

: بسعر 17.50 جنيهًا. كارت شحن 450 دقيقة : بسعر 11.50 جنيهًا.

: بسعر 11.50 جنيهًا. كارت شحن 225 دقيقة : بسعر 6 جنيهات.

: بسعر 6 جنيهات. كارت شحن فكة 30 : بسعر 35 جنيهًا.

: بسعر 35 جنيهًا. كارت شحن 50: بسعر 58 جنيهًا.

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