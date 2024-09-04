اعرف هتشحن بكام.. تفاصيل ارتفاع أسعار كروت الشحن في مصر اليوم

يتصدر ارتفاع أسعار كروت الشحن في مصر اليوم اهتمام العديد من المستخدمين في مصر، مع تزايد الشائعات التي تشير إلى ارتفاع الأسعار، فقد أكدت المصادر الرسمية عدم حدوث زيادة رسمية في الأسعار، بدلاً من ذلك، يبدو أن هناك بعض التعديلات في عدد الوحدات المقدمة على كروت الشحن، مما تسبب في لبس بين العملاء.

ارتفاع أسعار كروت الشحن في مصر اليوم

ويرصد لكم موقع الموجز، في هذا التقرير، نقدم لك تفاصيل دقيقة حول ما يحدث مع أسعار كروت الشحن في مصر، وأحدث التطورات في هذا المجال، مع نفي الشائعات وتوضيح الحقائق.

سعر كروت شحن الخط

على الرغم من الشائعات المتداولة، لم تعلن أي من شركات الاتصالات في مصر عن زيادة رسمية في أسعار كروت الشحن حتى الآن، ما حدث هو تقليل في عدد الوحدات التي يحصل عليها المستخدمون من كروت الشحن، مما أدي إلى اعتقاد بعض العملاء بوجود زيادة في الأسعار، وهو ما نفته المصادر الرسمية.

حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

أكدت مصادر في جهاز تنظيم الاتصالات عدم صحة الأنباء التي تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار كروت الشحن أو باقات الإنترنت. وأوضحت المصادر أن ما يتم تداوله لا يتعدى كونه شائعات.

عدم صدور بيان رسمي

حتى اللحظة، لم تصدر أي من شركات المحمول بيانًا رسميًا يعلن عن ارتفاع أسعار كروت الشحن، كما لم ينفِ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو يؤكد أي تغييرات في هذا الشأن. لذا، تبقى الأسعار كما هي دون أي زيادة.

أسعار كروت الشحن بعد آخر زيادة في يناير 2024

في يناير 2024، شهدت أسعار كروت الشحن زيادة محدودة. جاءت الأسعار بعد الزيادة على النحو التالي:

كارت فكة 900 دقيقة وميجابايت لمدة 28 يومًا: من 35 جنيهًا إلى 38.5 جنيهًا

كارت فكة 800 دقيقة وميجابايت لمدة 14 يومًا: من 21.5 جنيهًا إلى 23.65 جنيهًا

كارت فكة 450 دقيقة وميجابايت لمدة 7 أيام: من 11.5 جنيهًا إلى 12.65 جنيهًا

كارت فكة 625 دقيقة وميجابايت لمدة 7 أيام: من 15.5 جنيهًا إلى 17 جنيهًا

كارت فكة 225 دقيقة وميجابايت لمدة يوم: من 6 جنيهات إلى 6.6 جنيهات

طرح فئات جديدة من كروت الشحن

أكد مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات أن شركات المحمول طرحت فئات جديدة من كروت الشحن لتلبية احتياجات المستخدمين، مع الحفاظ على الفئات الحالية دون أي زيادة في الأسعار أو تخفيض في الوحدات.

وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول حوالي 109.04 مليون اشتراك بنهاية إبريل 2024، مقارنة بـ 108.63 مليون في مارس 2024 و 102.90 مليون في إبريل 2023.

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