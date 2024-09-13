قواعد جديدة لبيع الأراضي بالدولار.. تفاصيل اجتماع هيئة المجتمعات العمرانية مع البنك المركزي

أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عن عقد اجتماع مع مسئولي البنك المركزي لبحث وضع قواعد جديدة لـ بيع الأراضي الاستثمارية بالدولار، مؤكدًا أنه سيتم عرض هذه القواعد على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، برئاسة وزير الإسكان، للموافقة عليها بشكل رسمي قريبًا، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

مراجعة الطروحات السابقة ووضع ضوابط صارمة

وأشار غنيم، في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه تم تقييم نتائج الطروحات السابقة ومراجعة الموقف، مشددًا على وضع قواعد صارمة لضمان التعامل مع بيع الأراضي بما يتماشى مع السياسات النقدية للبنك المركزي فيما يتعلق بالنقد الأجنبي.

قواعد وشروط بيع الأراضي بالدولار

وأوضح غنيم أن من أبرز القواعد الجديدة تحويل القيمة المالية للأراضي بالكامل عبر البنوك في الدول التي يقيم بها المشترون، مع ضرورة توافر المبلغ في حساب العميل قبل فتح باب التقديم بوقت كافٍ، كما أضاف أن الشركات التي تضم شريكًا أجنبيًا يمكنها التقدم لشراء الأراضي، بشرط ألا تقل حصة الشريك الأجنبي عن 60% من رأس المال.

قرار وقف بيع الأراضي بالدولار: الأسباب والتقييم

وكانت الهيئة قد أعلنت في يونيو الماضي وقف تخصيص الأراضي بالدولار من الخارج اعتبارًا من يونيو 2024، في ظل إعادة تقييم الموقف ومراجعة النتائج السابقة. وجاء القرار ضمن جهود الوزارة للتأكد من توافق عمليات البيع مع سياسات البنك المركزي المتعلقة بالنقد الأجنبي، مع استثناء المستثمرين والشركات غير المصرية من هذا القرار.

الشروط الإضافية لتخصيص الأراضي

تشمل شروط الهيئة لتخصيص الأراضي حظر تحرير توكيلات للبيع، مع السماح فقط بتوكيلات الإدارة، وحفظ حقوق الهيئة في حال مخالفة هذه الشروط.

أهداف وزارة الإسكان من الطرح بالدولار

وأكدت وزارة الإسكان أن طرح الأراضي بالدولار يأتي في إطار تعزيز التنمية في المدن الجديدة وتشجيع الاستثمار فيها، من خلال توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين الجادين، مع تيسير الإجراءات وتسريع عملية تخصيص الأراضي بالدولار.