البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة مجددا ويخفض توقعات النمو

قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما يمثل ثاني خفض له على سعر الفائدة على الودائع هذا العام، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة

وتأتي هذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع بعد فترة من النمو الاقتصادي البطيء في منطقة اليورو وتباطؤ التضخم، الذي تراجع إلى مستوى 2% الذي حدده البنك المركزي في أغسطس.

خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في عام 2024 إلى 0.8%، بانخفاض طفيف عن توقعات سابقة بلغت 0.9%، مشيرًا إلى ”مساهمة أضعف من الطلب المحلي خلال الأرباع القليلة المقبلة”.

بالنسبة للعديد من المشاركين في السوق، لم يكن السؤال الكبير هو ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر ولكن ما إذا كان البنك المركزي سيقدم أي أدلة حول ما سيحدث بعد ذلك.

وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في بيان إنه ”لا يلتزم مسبقا بمسار سعر فائدة معين”، في حين أكد على الحاجة إلى اتباع نهج يعتمد على البيانات وعلى كل اجتماع على حدة.

انقسم خبراء الاقتصاد حول ما إذا كان صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي سوف ينظرون إلى التوقف مؤقتًا عندما يجتمعون مرة أخرى في 17 أكتوبر، كما فعلوا في يوليو/تموز ، قبل خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في 12 ديسمبر.

ويأتي اجتماع البنك المركزي الأوروبي قبل أيام قليلة من استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبدء دورة خفض أسعار الفائدة الخاصة به .

توقعات أسعار الفائدة في أكتوبر

أظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية اليوم الخميس أن الأسواق كانت تتوقع في آخر تسعير لها احتمالات بنحو 70% بأن يترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يتخذ قراره بشأن السياسة النقدية في أكتوبر/تشرين الأول.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الخميس أن صناع السياسات لم ”يلتزموا مسبقًا بمسار سعر فائدة معين”.

وقالت ”سنواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات واجتماعًا تلو الآخر لتحديد المستوى المناسب ومدة القيود”.