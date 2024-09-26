البنك المركزي المصري يستضيف الاجتماعات الـ48 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية

البنك المركزي المصري.. يستعد البنك المركزي المصري, تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستضافة اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في القاهرة، المقررة يوم 1 أكتوبر 2024, والذي سيسبقها عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان "تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة" في 30 سبتمبر 2024, وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء

افتتاح الاجتماعات البنك المركزى

افتتح الاجتماعات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي ورئيس الدورة الحالية الدكتور فهد بن محمد التركي، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي, الذي يتولى مهام الأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية.

وشهدت الاجتماعات مشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية، إلى جانب كبار المسئولين والخبراء المصرفيين وبعض سفراء الدول العربية.

الموضوعات الرئيسية داخل الاجتماعات

ناقشت الاجتماعات مجموعة من الموضوعات الاقتصادية الهامة، أبرزها إدارة السياسة النقدية في ظل بيئة تتسم بعدم اليقين وارتفاع تواتر الصدمات, وتناول المشاركون تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في مواجهة قضايا التغير المناخي, كما تطرق إلى الضوابط التنظيمية المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

رئيس مجلس الوزراء

نتائج أعمال اللجان الفنية

شملت النقاشات نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في مجالات عمل البنوك المركزية العربية, وتم اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، فضلاً عن التقرير الاقتصادي العربي الموحد، وتم إقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يُلقى خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.

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