البنك المركزي المصري يسحب 612 مليار جنيه عبر السوق المفتوحة

أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة بقيمة 612.25 مليار جنيه من 26 بنكًا من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك عقب قراره الأخير بتعديل آلية قبول العطاءات بفائدة بلغت 27.75%.

البنك المركزي يسحب 1.294 تريليون جنيه الأسبوع الماضي

واصل البنك المركزي المصري إجراءاته لسحب فائض السيولة الأسبوع الماضي، إذ سحب ما يقارب 1.294 تريليون جنيه من 25 بنكًا، ضمن جهوده المستمرة لإدارة السيولة وتحقيق التوازن في السوق المصرفي.

تعليمات البنك المركزي الجديدة لتنظيم عطاءات السوق المفتوحة

وكان البنك أصدر تعليمات جديدة العمليات الرئيسية لربط الودائع من خلال عطاءات السوق المفتوحة, موضحًا أن العمليات ستتم عبر المزادات ثابتة السعر مع تحديد حجم السيولة المطلوب سحبها من البنوك وقبول العطاءات بناءً على نسب مشاركتها.

البنك المركزي يسحب 612 مليار جنيه

تطبيق أسلوب قبول جميع العطاءات لتحسين إدارة السيولة

أكد البنك المركزي المصري حرصه على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة وتعزيز كفاءة السياسة النقدية, إذ قرر تغيير آلية قبول العطاءات إلى "قبول جميع العطاءات" بدلًا من التخصيص، مع بدء التطبيق اعتبارًا من 23 أبريل 2024 الماضي, على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.

شدد البنك المركزي على استمرار جهوده في إدارة السيولة بما يحقق التوازن المطلوب للحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك (الإنتربنك) حول سعر العملية الرئيسية, وذلك بهدف بهدف الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، والمعروف بسعر متوسط الكوريدور.

البنك المركزي يسحب 612 مليار جنيه

توقعات اجتماع البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

ينتظر المواطنون والمستثمرون في القطاع المصرفي، إلى جانب الخبراء الاقتصاديين وأسواق المال، نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس 26 ديسمبر 2024, والذي يُعتبر محطة مهمة لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وسط توقعات واسعة حول قرارات اللجنة.

في اجتماعه السابق الذي عُقد يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير, وحافظت اللجنة على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر فائدة الإقراض عند 28.25%, بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.75%، إلى جانب تثبيت سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.

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