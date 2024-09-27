الأموال الساخنة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه الأحد المقبل

يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024، من خلال عطاءين بآجال 3 و9 أشهر، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه الأحد المقبل

العطاء الأول: بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر، يبدأ في 1 أكتوبر 2024 وينتهي في 30 ديسمبر 2024.

العطاء الثاني: لمدة 9 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه، يبدأ في 1 أكتوبر 2024 ويستحق في 1 يونيو 2025.

إجمالي الطرح المقرر يبلغ 100 مليار جنيه.

تأمين احتياجات السيولة المالية

يأتي هذا الطرح ضمن جهود البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة، بما يساعد في تغطية عجز الموازنة العامة.

سحب السيولة من السوق

وكان البنك المركزي قد قام يوم الثلاثاء الماضي 24 سبتمبر 2024 بسحب سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة من 28 بنكًا، وذلك بعد تعديله لسياسات قبول العطاءات بفائدة بلغت 27.75%.

كما طرح البنك يوم الخميس 26 سبتمبر 2024 أذون خزانة بالعملة المحلية بقيمة 50 مليار جنيه ضمن عطاءات متعددة، حسب ما نشر على موقعه الرسمي.

زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي تحقيق صافي تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بقيمة 18.182 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ3.208 مليار دولار في الربع الثاني، مما يعكس زيادة كبيرة في التدفقات الاستثمارية.

القطاع الصناعي: استثمارات بقيمة 286.9 مليون دولار.

القطاع الزراعي: تدفقات بقيمة 17.2 مليون دولار.

القطاع الإنشائي: سجل أكبر نصيب من التدفقات بقيمة 15.054 مليار دولار.

ما هي سندات الخزانة

وتعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُموَّل وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

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