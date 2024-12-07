البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ65 مليار جنيه...هل ستتغير أسعار الفائدة في ديسمبر؟

قرر البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه غدًا، في أول أيام العمل الأسبوعي لقطاع البنوك, ذلك وسط ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في ديسمبر الحالي، لحسم مصير أسعار الفائدة في نهاية العام 2024.

تفاصيل طرح أذون خزانة في مزادات البنك المركزي

وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، سيشمل الطرح أذون خزانة لآجال 91 يومًا بقيمة 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى أذون خزانة لآجال 273 يومًا بقيمة 30 مليار جنيه.

ما هي أذون الخزانة؟ وكيفية استفادة المستثمرين منها

تُعد أذون الخزانة أدوات دين قصيرة الأجل، تصدرها وزارة المالية لسد فجوات التمويل في الموازنة العامة للدولة, تتميز بآجال قصيرة تتراوح بين 3 و12 شهرًا، وتُطرح بشكل دوري من خلال مزادات يُنظمها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

تعتبر أذون الخزانة خيارًا جذابًا للمستثمرين بسبب العوائد المرتفعة التي تحققها في فترة زمنية قصيرة مقارنة بالسندات طويلة الأجل.

البنك المركزي المصري

ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفائدة على أذون الخزانة لآجال 3 أشهر، وسجلت 30.92%، وهو أعلى مستوى منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال رفع أسعار الفائدة

أشار فهد جاهين أستاذ الاستثمار والتمويل إلى أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة إلى 30.92% يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة

أضاف جاهين في تصريحات اطلع عليها “الموجز” أن السوق المصرية تتمتع بجاذبية كبيرة للاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الأموال الساخنة، بسبب استقرار سعر الصرف، مما يعزز تدفقات الاستثمارات.

تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أدوات الدين المصرية

لفت جاهين إلى أن المستثمرين العالميين يتابعون عن كثب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة, مؤكدًا أن أي خفض محتمل في أسعار الفائدة الأمريكية يعزز من جاذبية أدوات الدين المصرية، ويساهم في تخفيف التأثيرات السلبية للتوترات السياسية في المنطقة على معنويات المستثمرين.

اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر 2024

من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر 2024، وسيتم اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة, وذلك بعدما أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعات السابقة لهذا العام، واستقر سعر الفائدة على الإيداع عند 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض عند 28.25%.

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