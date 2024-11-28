بأوامر من الرئيس السيسي.. إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 521 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة حسن السيد حسن عبدالله، الذي شغل منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي منذ أغسطس 2022، وذلك اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024 ولمدة عام.

ويرصد لكم الموجز في التقرير التالي كل التشكيل الجديد والتحديات المنتظرة.

تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي الجديد

ةجاء التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي الجديد متنوعًا بين الخبرات المصرفية والاقتصادية والتكنولوجية، حيث ضم كلًا من:

رامي أحمد عادل أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي.

طارق محمد بدوي الخولي، نائب محافظ البنك المركزي.

محمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

علي محمد علي فرماوي، خبيرًا تكنولوجيًا.

نجلاء أنور الأهواني، خبيرة اقتصادية ووزيرة التعاون الدولي السابقة.

شريف حسين كامل محمد، خبير مالي.

محمد عثمان إبراهيم الديب، خبير مصرفي.

سميحة السيد فوزي، خبيرة اقتصادية.

عصام محمد عبدالهادي عامر، خبير محاسبي ومالي.

خالد إبراهيم صقر علي، خبير اقتصادي.

تثبيت أسعار الفائدة وتحديات المرحلة المقبلة

ويأتي تشكيل المجلس الجديد في وقت حساس، حيث أعلن البنك المركزي في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع معدلات التضخم واضطرابات الأسواق الدولية، بالإضافة إلى التقلبات في أسعار الصرف.

ويعكس قرار تثبيت الفائدة توجه البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الضغوط الاقتصادية المحلية، كما يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي مع تفادي تأثيرات رفع أسعار الفائدة على تكلفة التمويل والاستثمار.

تحديات مجلس إدارة البنك المركزي الجديد

وإليكم بعض التحديات التي ستواجه مجلس إدارة البنك المركزي الجديد وهي كالتالي:

مواجهة التضخم:

استمرار ارتفاع معدلات التضخم في السوق المحلية يتطلب سياسات نقدية دقيقة للسيطرة على الأسعار دون التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي.

استقرار سعر الصرف:

مع تذبذب قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، سيكون الحفاظ على استقرار العملة تحديًا أساسيًا لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية.

تحفيز النمو الاقتصادي:

يحتاج المجلس إلى تعزيز برامج التمويل والإقراض لدعم القطاعات الإنتاجية مع الحفاظ على معدلات السيولة المناسبة في السوق.

تطوير القطاع المصرفي:

إدخال التكنولوجيا المالية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي سيكونان من أولويات المجلس الجديد لمواكبة التطورات العالمية.

التنسيق مع المؤسسات الدولية:

استمرار التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومواجهة التحديات الخارجية.

ويُتوقع أن يركز المجلس الجديد على تعزيز دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ودعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على تطوير النظام المصرفي وتوسيع الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع.

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