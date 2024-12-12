ما هو ميعاد اجتماع البنك المركزي القادم لتحديد أسعار الفائدة ؟.. والأسواق تترقب

تستعد لجنة السياسيات النقدية لعقد ميعاد اجتماع البنك المركزي القادم والأخير في 2024، والمقرر في 26 ديسمبر المقبل، في إطار خطته الدورية لمراجعة أسعار الفائدة وتقييم الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية، يأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب في الأسواق، لا سيما مع وصول سعر الدولار إلى نحو 50 جنيهًا، مما يزيد من الضغوط على السياسة النقدية لمواجهة التضخم ودعم استقرار سعر الصرف.

ميعاد اجتماع البنك المركزي القادم وتأثيره على الأسواق

ويرصد لكم الموجز نتائج الاجتماعات السابقة والسيناريوهات المتوقعة بعد ارتفاع سعر الدولار لنحو 50 جنيهاً مقابل الجنيه المصري.

من المقرر أن يعقد ميعاد اجتماع البنك المركزي القادم في 26 ديسمبر 2024، حيث يمثل هذا الاجتماع المحطة الختامية للجنة السياسة النقدية هذا العام، ويأتي الاجتماع في ظل تقلبات اقتصادية كبيرة على المستوى المحلي والدولي، وسط ضغوط تضخمية وتغيرات في أسعار الصرف، ما يجعل الأسواق في حالة ترقب لأي قرارات قد تصدر عن اللجنة، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 50 جنيهًا.

نتائج الاجتماعات السابقة في 2024

شهد عام 2024 سلسلة من الاجتماعات الحاسمة، التي ركزت على مواجهة معدلات التضخم المرتفعة والحفاظ على استقرار الاقتصاد، وخلال الاجتماعات السابقة، اتخذ البنك المركزي عدة قرارات مهمة، أبرزها:

21 نوفمبر 2024: تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.

5 سبتمبر 2024: تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات، استنادًا إلى ظروف الاقتصاد المحلي والدولي.

18 يوليو 2024: استمرار تثبيت أسعار الفائدة مع متابعة التطورات الاقتصادية.

23 مايو 2024: تثبيت أسعار الفائدة، على الرغم من التحديات المرتبطة بالأسواق المحلية والعالمية.

6 مارس 2024: رفع أسعار الفائدة بشكل استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس، في خطوة مفاجئة، ليصل عائد الإيداع إلى 27.25% وعائد الإقراض إلى 28.25%.

1 فبراير 2024: رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 21.25%، في أول اجتماع للجنة هذا العام.

البنك المركزي

أبرز قرارات رفع الفائدة في 2024

شهد عام 2024 رفعًا تراكميًا لأسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، مما يجعل إجمالي الرفع منذ مارس 2022 يصل إلى 1900 نقطة أساس. تأتي هذه التحركات كجزء من استراتيجية البنك المركزي لمواجهة التضخم ودعم استقرار الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

ميعاد اجتماع البنك المركزي القادم والسيناريوهات المتوقعة

من المتوقع أن يشهد ميعاد اجتماع البنك المركزي القادم، المقرر يوم 26 ديسمبر 2024، دراسة عدة عوامل أساسية، من أبرزها:

معدلات التضخم المحلي: تراقب اللجنة تطورات التضخم المحلي، الذي يتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات.

سياسة الفيدرالي الأمريكي: تؤثر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة على توجهات السياسة النقدية في مصر.

أسعار الصرف: يحظى استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار باهتمام كبير من قبل البنك المركزي، خاصة مع وصول الدولار إلى 50 جنيهًا.

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