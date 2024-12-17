بالأسماء.. 13 قتـ.ـيلًا في حادث أسيوط والتضامن توجه بصرف التعويضات

حادث أسيوط.. وقع حادث تصادم بين شاحنة محملة بالأسمنت وميكروباص على طريق أسيوط الزراعي وسط مصر، لقي على إثر 13 شخصا، وأصيب اثنان بإصابات خطيرة.

تفاصيل الحادث تنقلها لكم الموجز.

بلاغ بـ حادث أسيوط

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، مفاده وقوع حادث تصادم بين شاحنة أسمنت وميكروباص على مدخل القوصية، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين في حادث أسيوط.

حادث أسيوط

وعلى الفور هبت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، لتشير المعاينة المبدئية، إلى وفاة 13 شخصًا وإصابة اثنين آخرين.

أسماء المتوفيين والمصابين بـ حادث أسيوط

وجاءت أسماء مصابي ميكروباص أسيوط “ماجد عزيز إسكندر يني، عبد الرحيم صلاح محمد صالح".

كما تم حصر أسماء المتوفيين كالتالي: “ حمد محمد عبد الوهاب عبد الناصر_ قرية مير، سيد عبد المحسن عبد الوهاب حسن - نزالي جنوب، كامل محمد كامل أحمد، إيمان سيد محمد محمدين - عرب فزارة، بيتر أشرف نجيب عبد الملاك - قرية بلوط، أبانوب سعيد ثابت - ديروط، هيثم مكارم محمد توفيق - ديروط".

حادث أسيوط

نقل الجثث والمصابين

وتم نقل المصابين وسبع جثث إلى مستشفى القوصية، وأربع جثث إلى مستشفى منفلوط، وجثتين إلى مستشفى ديروط، حيث تجمع أهالي الضحايا لاستلام جثث ذويهم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بخصوص حادث أسيوط

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على المتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، موجهة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري.

حادث أسيوط

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لكل أسرة متوفي كمساعدة فورية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بأسيوط لحين استخراج المستندات المطلوبة وصرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين، والمصاب حسب نسبة الإصابة نتيجة الحادث.

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