الإعـ دام لأحدهم.. حجز قضية طفل التوك توك ليناير المقبل

طفل التوك توك.. طمعوا في مركبته الخاصة، فاستدرجوه، حاول مقاومتهم، لم يستجيبوا لكونه طفل، يسعى للقمة عيشه، وكيف يعمل لأجل بضعة قروش، طفل التوك توك، خطـ فوه وقـ تلوه، كيف حدث؟، هذا ما تستعرض تفاصيله الموجز في التقرير التالي.

حجز قضية طفل التوك توك

وكانت محكمة جنايات بنها قد قضت بحجز قضية طفل التوك توك لجلسة يناير 2025 للنطق بالحكم، بعد بيان رأي المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد ثبوت تهمة قـ تـ ل طفل التوك توك بعد استدراجه، للشروع في سـ رقة مركبته بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، مع استمرار حبـ س باقي المتهمين في القضية.

وجاء القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

طفل التوك توك

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

وجاء في أمر الإحالة في قضية طفل التوك توك المقيدة برقم 4941 لعام 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 247 لعام 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين في القضية هم؛ "كامل م ك"، "هارب"، و"شريف ع ش"، 43 سنة، عاطل، و"محمد ع ش"، 36 سنة، ميكانيكي، في يوم 26 أبريل 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وقام المتهمان الأول والثاني، بقـ تل الطفل المجني عليه "محمد. أ."، عمدًا مع سبق الإصرار.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين عقدا النية وبيتاها على سـ رقة المركبة الآلية “توكتوك” قيادته وإزهاق روح كل من يحول دون تنفيذهما لمخططهما الإجرامي، وأعدا سلفا لذلك الغرض سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وذخائره وسلاح أبيض "كزلك"، ونفاذا لمخططهما الإجـ رامي استقلا المركبة الآلية قيادة المجني عليه " طفل التوك توك " سالف الذكر بزعم توصيلهما.

المتهمين استدرجا طفل التوك توك لقـ تـ له

واستدرجا المتهمين طفل التوك توك لمكان متوار عن الأنظار، وما أن ظفرا به حتى أشهر المتهم الأول في مواجهته السلاح الناري، لحمله على التخلي عن المركبة قيادته، فأبى فعاجل طفل التوك توك بعيار ناري محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين من ذلك ازهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن جناية القـ تل اقترنت بـ 3 جنايات أخر، حيث إنه في ذات الزمان والمكان خـ طف المتهمان طفل التوك توك سالف الذكر، حيث استقلا المركبة الآلية قيادته بزعم توصيلهما، ثم استدرجاه لمكان ناء عن الأنظار، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه، على النحو المبين بالأوراق.



وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين شرعا في سـ رقة المركبة الآلية "توكتوك" قيادة الطفل المجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك بالطريق العام ليلًا وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليه سالف الذكر، بأن أشهر المتهم الأول في مواجهته سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" لحمله على التخلي عن المركبة قيادته، فقاومه المجني عليه، فأطلق صوبه عـ يارًا ناريًا أرداه قـ تيلًا، ثم حاولا الاستيلاء علي المركبة الآلية، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حدوث عطل مفاجئ بالمركبة، على النحو المبين بالتحقيقات.

اشتراك 3 متهمين بقـ تل طفل التوك توك

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الثالث اشترك في جـ ريمـ ة طفل التوك توك حيث اتفق وساعد في ارتكاب الجـ رائم محل الاتهامات السابقة، فضلا عن أنه اتفق مع المتهمين الأول والثاني علي ارتكابها، وساعدهما بأن أمدهما بالذخائر المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما أرشدهما عن المركبة قيادة طفل التوك توك، وقد وقعت تلك الجرائم بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.



وثبت في أمر الإحالة، أن المتهمين جميعًا، حازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، فضلا عن حيازة ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازته أو إحرازه، وحازوا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "كزلك"، دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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