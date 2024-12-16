معملتش حاجة.. اعترافات المتهم أمام النيابة العامة في واقعة التـ.حرش بمدينة نصر

النياابة العامة.. ثلاث فتيان مقابل ثلاث فتيات، والشارع فارغ من المارة، معاكسات وتحرشات قدمت بهن الفتيات بلاغا، لينكر الفتيان ويؤكدن كذب الرواية، فهما ضحية بعض الشباب الآخر من العاملين بالسوبر ماركت، فضلا عن أن الأسلحة البيضاء ليست ملكا لهم، تفاصيل كثيرة واعترافات لأحد المتهمين تنشرها الموجز.

بداية تحقيقات النيابة العامة

وجاء خلال تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة، أن الواقعة اتهم بها شباب، وجهت إليهم ثلاث فتيات تهمة التحرش بمدينة نصر، حيث قالت الفتيات أنه وأثناء سيرهن في أحد الشوارع بالقاهرة، تحرش بها الثلاث فتيان وهددها بسلاح أبيض، في حين أقر أحد المتهمين أمام النيابة العامة قائلًا: «مكنش معايا حاجة، السنجة اللي كانت معايا أنا خطفتها من إيد حد من الطرف الثاني».

اعترافات المتهم أمام النيابة العامة

تحقيقات النيابة العامة حول واقعة تحرش 3 متهمين بفتيات مدينة نصر



وقال المتهم الثاني “ع. م” في تحقيقات النيابة العامة: “اللي حصل إنى كنت راكب عربيتي، وكان معايا أصحابي، وكنا بنوصل مازن البيت اللى في وش السوبر ماركت اللي حصلت عنده الخناقة، وكمال كان قاعد قدام وفتح باب العربية، واحنا راكنين فكان في أربع بنات معديين من جمب العربية، واتخضوا لما كمال فتح باب العربية فإحنا بصراحة ضحكنا فلما ضحكنا واحدة منهم شتمتنا، وقالت يا.. لفظ خارجي فنزلنا من العربية وبنقولها هو انتى بتشتمينا إحنا وشدينا معاهم قدام السوبر ماركت”.

وتابع المتهم، : “ الناس اللي شغالة في السوبر ماركت طلعولنا، واتخانقوا معانا وزقونا وبعدونا عن المحل فإحنا بعدنا، وهما فضلوا يحدفوا طوب وعبدالله كان معدي صدفة بعربيته، وكان معاه واحد صاحبنا اسمه يوسف ساكن عندنا في الواحة، ولما جم هما الاثنين بالعربية والناس اللى كانت شغالة في المحلات كان بيحدفوا عيلنا طوب، فلما جينا ندخل عليهم تاني كان معاهم سنج، فخطفت سنجة من يد حد فيهم، وبصراحة ضربت بيها واحد ومش فاكر مين هو، وكنت بدافع عن نفسى عشان كان معاهم شوم وسنج، وبعدين الناس اتلمت وحاشت بيننا، ومشينا أنا وصحابي، وامبارح لقيت أمى بتقولى انهم اتصلوا بيها وعايزنى في القسم”.

وجاء نص تحقيقات النيابة العامة واعترافات المتهم الثاني بالتحرش بفتيات مدينة نصر

س وما هي كيفية ضبطك وعرضك علينا؟

ج: انا سلمت نفسى امبارح لقيت امى بتقولى انهم اتصلوا بيها وعايزني في القسم فروحت على القسم ولقيت مازن برضو بيكلمنى بيقولى انهم اتصلوا بأمه وقالولها عايزينه في القسم فقابلت مازن وروحنا انا وهو مع بعض على القسم نزلونا الحجز وجابونا على هنا النهاردة.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: انا سلمت نفسی في قسم مدينة نصر ثالث.

س: ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر؟

ج: أمي كلمتني قالتلي إنهم كلموها في القسم وقالولها إنهم عايزني فروحت.

س: من كان برفقتك آنذاك؟

ج: روحت انا ومازن.

س: وهل قام أحد بتفتيشك؟

ج: ايوة .

س: ما الذي أسفر عنه ذلك التفتيش؟

ج: مكنش معايا حاجة.

س: وما الذي حدث فور حضورهما؟

ج: الناس اللى كانت شغالة في المحلات كان بيحدفوا علينا طوب .

س: وهل اسفر ذلك عن حدوث ثمة إصابات باي منكم؟

ج: لا .

س: وما الذي بدر منكم حيال ذلك؟

ج: دخلنا عليهم تاني واتخانقنا معاهم .

س: وهل كان أي منكم حائزا ثمة أسلحة أو أدوات حال ذلك؟

ج :عبدالله كان معاه شومة .

س: ما قولك وقد قرر المتهم مازن تامر جابر بحيازتك سلاح ابيض (سنجة) في تلك الأثناء؟

ج: لا انا مكنش معايا حاجة والسنجة اللى كانت معايا وظاهرة في الفيديو انا خطفتها من ايد حد من الطرف الثاني .

س: ای من الطرف الآخر كان محرزا ذلك السلاح؟

ج: معرفش.

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