جر.يمة قرية دلهمو.. القصة الكاملة لمقـ.ـتل زوجين وسر الفلوس المخفية

جريمة قرية دلهمو.. لم يكن في نيتهما أي شيء سوى السرقة، ولكن الأمور تمادت للتعذيب والقتل، حيث علموا أن الضحيتين يملكان أموالا ثمن سيارة ربع نقل باعاها، جريمة قرية دلهمو، كيف نجحت الأجهزة الأمنية في كشف لغز مقتل زوجين عُثر عليهما مقتولين داخل غرفة نومهما، هذا ما تسرده الموجز.

جريمة قرية دلهمو

في الساعات الماضية القليل أثارت جريمة قرية دلهمو بمحافظة المنوفية ، صدمة واسعة بين أبناء القرية، حيث بدأت القضية بإخطار تلقاه اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، مفاده العثور على جثتن لزوجين داخل منزلهما بعد بلاغ من الأهالي.

جريمة قرية دلهمو

النيابة تأمر بالانتهاء من تحريات جريمة قرية دلهمو

النيابة أمرت بسرعة الانتهاء من التحريات ليتبين أن جريمة قرية دلهمو وقعت بدافع السرقة، فقد كان المجني عليه قد باع مؤخرًا سيارة نقل مقابل 450 ألف جنيه، وأعادها لمالكها بعد إتمام الصفقة واسترد الأموال، وكان المتهمين واللذين تبين وجود سجلات جنائية لهما، راقبوا المجني عليهما، وعلما التفاصيل، لذا خطا للسرقة.

الجناة بدأوا في التسلل لمنزل الضحيتين بحثا عن الأموال، لكنهما لم يعثروا عليها، في الوقت الذي بدأ يشعر فيه المجني عليه وزوجته بوجودهم، ليحاولوا التصدي لهم،الأمر الذي دفع الجناة إلى الاعتداء عليهما، الجريمة لم تتوقف عند القتل فقط، ولكن قبل بدأوا بتعذيب الضحيتين، كي يجبراهما على الكشف عن مكان الأموال، وبعد التفتيش، لم يتمكن الجناة من العثور على المال، والذي كان مخفيًا في حلة تحت السرير بعيدًا عن أنظارهم.

المباحث الجنائية تحدد هوية المتهمين في جريمة قرية دلهمو

فريق المباحث الجنائية استطاع تحديد هوية المتهمين بعد جهود مكثفة استمرت لساعات، لتسفر تلك التحريات عن القبض على اثنين من المتهمين، وهما "م. ز." و"م. م."، من سكان كفر الطراينة، بينما لا يزال البحث جاريًا عن متهم ثالث هارب.

وواجهت النيابة العامة المتهمين بجريمتهما، ليقرا بالاعترافات كاملة، مؤكدين أن الهدف كان سرقة الأموال التي اعتقدوا بوجودها في المنزل، ولا تزال التحقيقات مستمرة، وأمرت النيابة العامة بنصب الكمائن للمتهم الثالث الهارب.

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