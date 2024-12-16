تفاصيل مثيرة في واقعة أم تخلصت من ابنتها من أجل عشيقها بالهرم

الأم القاتلة، فقط بضع قطرات من الماء بلت به سروالها الداخلي، خافت وهرعت لأمها، لتجد أن والدتها تخلت عن أمومتها، استبدلت قلبها بصخرة كبيرة، فقط لأجل عشق رجل غريب، أي حساب ستلقاه تلك الأم القاتلة الظالمة أمام الله، تفاصيل الحادث ترويها لكم الموجز.

أم تخلصت من طفلتها في الهرم

الأمر لم يقف فقط عن العشق لرجل بل باتت تلك الأم التي انتزع من قلبها الرحمة تجاه صغيرتها لم توقف التعذيب والضرب حتى رحلت الصغيرة عن الحياة بسبب ربما لا يوجد طفله في العالم يفعله بين الحين والآخر، فالأطفال ليس عليهم أي ذنب أو حتى عقاب بسبب أنهم يتبلون على أنفسهم فهم في النهاية أطفال، لكن الأم القاسية ظلت تفعل كل ما تفعله إلى أن أنهت حياة ابنتها.

العثور على جثة طفلة في مقلب قمامة

البداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن إخطارا يفيد بورد بلاغ من قسم شرطة الهرم، بوجود جثة طفلة، لم تتخطى الـ3 سنوات، مقتولة وملقى جثتها داخل مقلب للقمامة، الأمر الذي جعل قوات المباحث تهب على الفور لإجراء التحريات، وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

مقتل طفلة 3 سنوات على يد والدتها

التحريات المبدئية كانت تشير لمقتل الطفلة ذات الـ3 سنوات، وعلى جسدها آثار تعذيب، فضلا عن وجود سحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، الطفلة تعذبت قبل موتها، والضرب المبرح أدى للوفاة، الأمر لم يكن هينا، خاصة أن تلك الصغيرة رأت الكثير من العذاب قبل أن تموت، ومن قتلها ترك جثتها في البرد والعراء، أي قلب هذا.

الأم القاتلة

استخراج إذن النيابة لضبط الأم القاتلة

أخرجت النيابة أذنها على الفور، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، المتواجدة في المكان، ليتم التوصل إلى الفاعل والذي أذهل الجميع، فتلك هي أمها وعشيقها يحملان جسدها الصغير، هما وراء مقتل الطفلة، ليتم إحكام الكمائن، وألقى رجال المباحث القبض عليهما.

في البداية أنكرت الأم القاتلة علاقتها بأي شيء، فقط بدأت تبكي ندما، ولكن النيابة أحكم قبضتها وواجهت الأم القاتلة، لتنهار الأم القاتلة، واعترفت أنها قتلت صغيرتها بمساعدة عشيقها، بسبب أن صغيرتها بللت ملابسها بالبول، وقاما بحمل جثتها وإلقائها في القمامة للتخلص منها وهروبًا من المسألة القانونية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة، والعرض على النيابة العامة.

اقرأ أيضًا: قضايا الميراث.. الأخ الأصغر تربص لشقيقه الأكبر وانهي حياته

ضحية الزوجة الخاينة.. حكاية رجل قتلته زوجته وعشيقها في حظيرة مواشي بالدقهلية