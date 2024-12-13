جر.يمة السلام المروعة.. كيف قتـ.ـلت أُم طفلتها وأصابت الأخرى من أجل زوجها؟

جريمة السلام المروعة.. جريمة اكتملت أركانها، بيد أم وزوجها في منطقة السلام، حينما قررت الأم الانفصال عن زوجها والد ابنتيها والزواج بآخر، لتنتقل الطفلتان بحكم عمرهما إلى العيش مع والدتهما، ولكن الأمر لم يكن يعجب زوج الأم، لذا تعدى عليهما بالضرب مرارا وتكرارا بالاشتراك مع الأم، حتى فاضت روح إحداهما لبارئها وأصيبت الأخرى بحالة خطرة.

قاتلة طفلتها بـ جريمة السلام المروعة

الموجز تستعرض تفاصيل الواقعة، إذ كانت البداية بزواج الأم من والد طفلتيها، بعد قصة حب طويلة، لتنتهي تلك القصة بالطلاق بعد مرورهما بالكثير من الخلافات، خلال عدة أعوام أنجبوا خلالها الطفلة الكبرى ذات الـ8 سنوات، والصغرى ذات الـ5 سنوات.

لم تسر الحياة على وتيرة واحدة طوال أعوام الزواج، لذا قررت الزوجة الانفصال عن زوجها، والارتباط بغيره بعد انتهاء شعور العدة، وبما أن الطفلتان لم يتجاوزا السن، ظلا مع أمهما في حضانتها، وظل الأب يدفع نفاقتهما بانتظام.

الحب نهايته القتل

قاتلة طفلتها بـ جريمة السلام المروعة اختارت زوجها وحياتها الأخرى، وفضلته على طفلتيها، ومن هنا بدأت قصة الاعتداء بالضرب حتى الموت على الصغيرتين.

بدأت مأساة الطفلتين تتكرر يوميا بدون أي تحريف، ويقوم زوج والدتهما بضربهما ضربا مبرحا، ومن بعدهما الأم، فقط لأنه يرونهم تلعبان، سكن الخوغ بقلب الصغيرتان، وتمكن منهما حتى بدأن يبتعدن عنه قدر المستطاع، وفي نفس الوقت يخافات إخبار والدهما.

بداية الواقعة

الأم أعطت زوجها جميع الصلاحيات لـ ارتكاب جريمته، يضرب الفتاتان حتى تفنى طاقته، ويحدث الكثير من الإصابات بجسدهما، ومن بعده تبدأ الأم بإسعاده وممارسة ما يعشقه وتلذذه بتعذيب الصغيرتان.

أياما وشهورا على تلك الحال، وتحاول الصغيرتان تجنبهما ولكن هيهات، فبدون سبب يدخل زوج الأم ليتلذذ بتعذيبهما، وتكمل الأم حتى تنتقم من تطليق والدهما لها، حتى جاء يوم جريمة السلام المروعة، حيتما بدأت الصغيرتان في اللهو واندمجا، وأصدرا القليل من الضجيج، ليدخل الزوج المنزل على صوت الضجيج، ولم تنتبه الضحيتان لوجوده، لتنتفخ عروقه بالعصبية، وتضحك الأم ضحكتها الشريرة على فلذات أكبادها، ويبدآن الحفلة.

جريمة السلام المروعة

بدأ الزوج بخلع حزام بنطاله وضرب الصغيرتان ضربا مبرحا، حتى نهج نفسه وبدأ بالانقطاع، لتريحه الأم من وصلة تعذيبه، وتبدأ هي بمتعتها الخاصة، حتى وقعت الكبيرة البالغة من العمر 8 سنوات جثة هامدة، وأغشي وعي الصغيرة ذات الـ5 أعوام، بإصابات جسيمة بمختلف أنحاء جسدهما.

جريمة قتل طفلة في السلام

تحرير محضر بالواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا بورود إشارة من المستشفى العام، مفاده استقبال صغيرتان مصابتان بسحجات وكدمات وحروق متفرقة بأنحاء الجسد، ووفاة الكبرى.

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى المستشفى، واتضح من المعاينة الأولية وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وعلى جسدها آثار كدمات وسحجات وجروح، فيما تعاني شقيقتها الصغرى والتي تبلغ من العمر 5 سنوات، بإصابات بالغة في جميع أنحاء جسدها، وأن مرتكبي الجريمة هما الأم وزوجها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث صرحت بدفن جثة الطفلة المتوفاة، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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