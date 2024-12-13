عريس فيصل.. مأساة شاب انتهت حياته بعد قضائه شهر العسل "تفاصيل"

عريس فيصل.. لم يكن هذا اللقب جزافيا بل كان ينطبق على شاب أحب فتاة بعد كثير من المقابلات التي بدأت بلحظات إعجاب خلال أول مقابلة بين الأصدقاء.

عريس فيصل

عريس فيصل راح ضحية الاعتذار بعدما صدم شابا بدراجته النارية في الشارع ذاهبا من مسكنه إلى مكان آخر برفقة صديقه وشقيقه.

تفاصيل جريمة مصرع عريس فيصل

الموجز تستعرض تفاصيل جريمة عريس فيصل، إذ إنه شاب يبلغ من العمر 23 عامًا ويعمل منجدا، ظل طوال الفترة السابقة للزواج يعمل ويكاد يواصل الليل بالنهار حتى يتزوج من أحبها قلبه.

وبعد طول انتظار تكلل مشوار حبهما بالزواج وظلا حتى لحظة مصرعه ينعمان بالحب والسعادة داخل شقتهما، ليس فقط بسبب عنائهما طوال الفترة الماضية قبل الزواج، بل بسبب أنهما أخيرا جمعهما عشهما الدافئ.

عريس فيصل بعد شهر العسل

بعدما قضى عريس فيصل شهرا من العسل بين أحضان زوجته وداخل شقتهما، أراد أن يذهب مع شقيقه وصديقه إلى مكان آخر بدراجته النارية، فحينما حضرا استقل الدراجة وركبا خلفه.

عريس فيصل كان يسير في طريقه منتبهًا له، لكنه فجأة ودون سابق إنذار وجد شابًا أمام الدراجة فصدمه؛ لتبدأ الجريمة من تلك اللحظة، حيث إن عريس فيصل ترجل من فوق دراجته النارية وبدأ في الاعتذار للشاب الآخر.

تفاصيل مقتل عريس فيصل

محمود تامر عريس فيصل، اعتذر للشاب الذي صدمه وأكد أنه لم يقصد ما حدث، إلا أن الشاب الآخر لم يقبل الاعتذار وبدأت بينهما مشادة كلامية استدعى فيها الشاب الآخر صديقيه.

الكفة الآن أصبحت معتدلة فمحمود وشقيقه وصديقه ثلاثة والشاب الآخر وصديقيه ثلاثة، فبدأت المشاجرة، التي أخرج على إثرها من بين طيات ملابسه، سلاحًا أبيضًا وغرسه في قلب محمود.

طعنة نافذة أنهت شهر عسل إلى الآخرة كانت رحلة محمود للتمتع بزواجه من الفتاة الت أحبها.

عريس فيصل

بلاغ بالواقعة

بلاغ وصل إلى الأجهزة الأمنية، بوجود مشاجرة في منطقة فيصل بين مجموعة من الشباب ووجود متوفى ومصابين؛ لذا انتقلت قوة من الشرطة إلى محل الواقعة، إذ تبين من المعاينة الأولية مصرع شخص وإصابة اثنين وفرار ثلاثة من موقع المشاجرة، فضلًا عن أنه تبين من التحريات أن المتوفى يدعى محمود تامر عريس في منطقة فيصل كان يعمل منجدًا، وإصابة شقيقه وصديقه.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيق، والتصريح بدفن جثة الشاب عريس فيصل محمود تامر.

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