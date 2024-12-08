مـ..ذبـ..حة أسيوط.. صرخات صغار بين قسوة الأب يمـ..زق أجسادهم بالسـ..اطور

الأب.. صرخات مدوية تشق صمت الليل، وتقطع قلوب من يسمعها، تصدر من منزل بسيط، بقرى محافظة أسيوط، البطل أب ملئت القسوة قلبه، وماتت بداخله مشاعر الرحمة والإنسانية، ليبدأ بتقطيع فلذات أكباده بالـ"سـ.اطور".

الموجز تستعرض التفاصيل الكاملة لقتـ.ل أب لأبناؤه بالساطور.

قتـ..لـ..هم بدم بارد



بدم بارد قتـ.لهم دون رحمة، إنهال عليهم واحدا تلو الآخر، لم يقشعر بدنه أو يرق قلبه لصراخهم، جـ.ريمة بشـ.عة بقرية "دركان"، التابعة لمركز أسيوط، حيث قتل وقطع الأب أطفاله الـ4 باستخدام الساطور، ليهرع أبناء القرية لإبلاغ السلطات.

الأجهزة الأمنية انتقلت فور سماعها عن الحادث، فضلا عن الإبلاغ بدفع سيارات الإسعاف، ليتم فرض كردون أمني، وتكتشف المباحث في تحرياتها المبدئية ، أن الأب المتهم "محمود. ف"، قام بالتعدي على أطفاله الأ؟ربعة بدم بارد، لـ.يقـ.تل ثلاثة منهم أكبرهم: "علي. م"، 10 سنوات، و"محمد. م"، 3 سنوات، و" منة. م"، 5 سنوات، فضلا عن إصابة الطفلة "جنا "بإصابت خطيرة ووضعت في العناية المركزة.

قسوة أب

أقوال الشهود



النيابة العامة أمرت بنقل الجثامين للمستشفى، تحت تصرفها، ونقل المصابة للإطمئنان على حالتها الصحية وعلاجها، ليأتي الشهود بالحقيقة أمام تحقيقات المباحث، حيث أكدوا تعدي الأب على أطفاله قاصدا قتلهم بالساطور، بعد خروج زوجته مباشرة من المنزل، ليصيبهم في أقدامهم لشل حركتهم، والإجهاز عليهم لقـ.تلهم.

وتابع الشهود أنهم فور سماعهم لاستغاثة الأطفال، انطلقوا إلى المنزل ليحاولوا السيطرة على الموقف، ولكنهم وجدوه قد قتـ.لهم جميعهم ماعادا "جنا"، ليتم إبلاغ الشرطة، والإسعاف لنجدة الأطفال، والسيطرة على الأب.

الأب يعاني من حالة نفسية



والمفاجأة التي أكدتها التحقيقات أن الأب يعاني من حالة نفسية سيئة، تصيبه كل فترة والأخرى، حيث يفقد السيطرة على نفسه، ويفقد السيطرة على مجريات الأمور، حتى إن بعض الأهالي وصفوه بمس جني.



يذكرأنه قد تم تبليغ الأجهزة الأمنية، التابعة لمديرية أمن أسيوط، تعدي أب على أبناؤه الثلاثة ومحاولته لقـ.تـ.ل الطفلة الثالثة، بسلاح أبيض "ساطـ.ور"، بقرية دكران، بمركز أبوتيج.

وأشار شهود العيان في التحقيقات المبدأية إلى أن الأب المتهم كان يعاني من حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة، ليسمعوا في يوم الحادث صوت صراخ يملأ المنطقة، حيث استنجدت الطفلة الرابعة من أبيها بالمارة، الذين هرعوا إلى المنزل لنجدتهم، ولكن قد فات الأوان.

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