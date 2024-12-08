فتاة طنطا تحمل سفاحا من والدها وتضع مولودها بالمستشفى الجامعي

فتاة طنطا ، طفلة استباح والدها بكارتها، وقام بهتك عرضها،فبكت كثيرا بين ظلم أبيها، وشرفها الذي أضاعه والدها، لم تجد من ينجدها، ولكنها وجدت نفسها في النهاية طفلا يلعب بأحشائها.

ارتباك يفضح حقيقة والد فتاة طنطا

طفلة تحمل بأحشائها طفلا آخرا، دخلت من باب المستشفي ، تريد أن تلد طفلها، وتبحث عمن يساعدها وعبراتها تسيل على خدها من الألم، ليطلبوا منها إثبات بزواجها، فارتبكت فتاة طنطا، فهي لا تملك ما يثبت والد طفلها.

الأمر كان مرعبا لحظات عاشتها فتاة طنطاالصغيرة وهي تبكي، وتضع صغيرا مثلها، بعد أن عاملها والدها معاملة زوجته وأفضى إليها بشهوته، تفاصيل تستعرضها الموجز في السطور التالية.

فتاة طنطا وحمل السفاح

فتاة طنطا تطلب المساعدة

بدأت الحكاية حينما وصلت فتاة طنطا في عمر الـ20، إلى مستشفى طنطا الجامعي، تطلب من الأطباء مساعدتها على وضع مولودها، وأثناء طلب إثبات قسيمة الزواج، أو مايدل على وجود أب للمولود، تهربت الفتاة ولم تقدم أي إثبات؛ ليتم إبلاغ قسم ثان طنطا، بوصول حالة حمل سفاح لقاصر.

وانتقل الرائد أحمد جمعة رئيس مباحث قسم ثاني طنطا، ومعاونيه إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتم إجراء تحريات النيابة، والتوصل إلى أن الفتاة في العقد الثاني من العمر، وغير متزوجة.

فتاة طنطا تقع فريسة لغرائز والدها الشيطانية

وبتقنين الإجراءات حاولت قوات المباحث الوصول إلى الحقيقة، وتم تضييق الخناق على فتاة طنطا الصغيرة، والتي بدأت فجأة في الصراخ بشدة، قائلة أنه والدها هو الأب، فقد عاشرها معاشرة الأزواج، وأن ذلك حدث على فترات طويلة ومتتالية. وبالسؤال عن مكان والدها أشارت إلى أنه محبوس في قضية بقسم أول طنطا “مخدرات”، وتم التأكد من صحة أقوالها.

لطيمة الأم، تقيم وحيدة مع ذئب أطاحت المخدرات بعقله، ولم يفرق بين زوجته وأي امرأة أخرى، فحينما بدأت معالم جسدها تظهر، تحر الأب بجسدها، في البداية لم تفهم الصغيرة طريقة تصرفه، ولكن حينما امتدت يده لأماكن عفتها، حاولت مستميتة الإفلات من قبضة يديه، ولكنه هددها بالقتل، وكتفها كي يجبرها على فعل الفاحشة والخضوع لشهواته، وخافت فتاة طنطا من إخبار أحد، ليكرر الأب فعلته مرات متكررة، حتى ظهرت عليها علامات الحمل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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