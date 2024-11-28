بعد اتهامها بزنا المحارم.. هاجر الشرنوبي: انتوا عالم مريضة

احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي بذكري ميلاد نجلها يوسف الذي أتم الـ 13 عام، وأثارت هاجر غضب الجمهور بصورة لها وهي تقبل نجلها من فمه وتعرضت لموجة من النقد اللاذع، ويستعرض الموجز تفاصيل الخبر.

واتهمها الجمهور بأنها تنشر الفسق والفجور بالتقليد الأعمى للمجتمع الغربي وتشجع على زنا المحارم.

وردت هاجر على منتقديها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشرت عدة صورة بالوضع ذاته في أعمال مختلفة ودونت" صورة كل عيد ميلاد

إبني حبيبي اللي شقيت وتعبت فيه ١٣ سنه

هفضل احضنه وابوسه حتي لما يبقي أب

وأي حد شايف ف الصور دي أي عيب يروح يتعالج

ووصفت منتقدي الصورة بالمرضى مستشهدة بآية قرآنية وعلقت ' في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضآ".

هاجر الشرنوبي ونجلها يوسف





تضارب الآراء بين مؤيد ومعارض

وانقسمت أراء الجمهور بين مؤيد ومعارض حيث رأى بعض الأشخاص أنه هذه الصورة لا تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع المصري باعتباره مجتمع شرقي وكان من الأفضل أن تحفظ خصوصيتها بينها وبين نجلها ولا تشاركها للعوام.

وجاءت وجهة النظر الأحرى بأنه الصورة طبيعية تماما ولا تتضمن أي شئ من الاتهامات التي تعرضت لها هاجر الشرنوبي ووجهوا اللوم إلى التفكير السئ إلى منتقدي هاجر واصفين إياهم بأصحاب القلوب السوداء.

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة هاجر الشرنوبي في دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل حكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي وكشف الفنان أحمد فيهم في حواره للموجز عن دوره في مسلسل "حكيم باشا", والذي يجسد شخصية كبير عائلة في إحدي قرى الصعيد ويدخل في صراعات مع مصطفى شعبان للانفراد بالزعامة والسيطرة.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مصطفي شعبان، أحمد فهيم، دينا فؤاد، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، سهر الصايغ، رياض الخولي، محمد نجاتي، منذر رياحنة، محمد العمروسي، سلوى عثمان، سلوى خطاب، عايدة فهمي، فتوح أحمد تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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