تفاصيل مرعبة في قضية والدة فتاة الدُرج التي وضعتها في دُرج 3 سنوات

والدة فتاة الدرج فقدت كل ما تريده أي رضيعة في الحياة لم تجد صدرا حنونا أو حضنا دافئا يضمها، بل ولا حتى ثديا يفرغ في فمها الذي لا يزال يتشكل لبنا خالصا به جميع الفوائد التي تحتاجها.

الموجز يستعرض قصة كارثية لوالدة رضيعة انتزع من قلبها كل مشاعر الأمومة لرضيعتها فقط؛ لكن أبناؤها الآخرون ينعمون بكل الحنان والعطف وحتى الاهتمام.

والدة فتاة الدُرج

على مدار ثلاث سنوات ظلت الرضيعة مخبئة داخل غرفة النوم ووالدها لا يعلم عنها شيئا، ولا حتى العائلة ولا أشقائها؛ لتعيش في ظلمات الدنيا منذ يومها الأول في الحياة قبل الرحيل إلى ظلمة القبر الكبرى.

والدة فتاة الدُرج وضعت رضيعتها في دُرج بغرفة نومها لمدة ثلاث سنوات، لا احد يعلم ما الذي دار بخاطرها لتفعل مثل تلك الجريمة المؤسفة مع فلذة كبدها.

فتاة الدرج

مأساة في قصة والدة فتاة الدُرج

لا يصدق عقل، أن والدة فتاة الدُرج ستفعل هذا برضيعتها التي ظلت تطعمها فقط عن طريق حقن بها حبوب مغذية لمدة ثلاث سنوات دون أن تخرجها من الظلام الدامس الذي تعيش فيه.

الحكاية ظلت دون أي رحمة حتى اكتشف مكان الطفلة بالصدفة لتنقذها العناية الإلهية من موت محقق بعد حياة الظلامات ثلاث سنوات.

كل يوم والدة فتاة الدُرج أو حتى كل أسبوع تطعمها من خلال تلك الحقنة التي تقيم صلبها، رغم أن الأم القاسية لا تريد حياة رضيعتها.

الاهتمام بالاطفال الآخرين

الأم التي لديها قلب فقط ينبض تجاه أولادها الآخرين كانت ترعاهم، وتحنو عليهم في الكساء والغذاء، وحتى التوصيل إلى المدرسة ومراجعة الواجبات المدرسية.

ليس هذا فقط بل إن مربية أطفالها كانت لا تعلم إلا أن هذه العائلة لديها أطفال في المدارس، في حين المكلومة الأخرى تعيش في ظلمات درجها.

الاستمرار في موت الحياة

القصة ظلت مستمرة 3 سنوات الأم تخرج الدرج تطعم الصغيرة بالحقنة وتعيدها لظلمتها؛ حتى في اليوم الذي قرر والدها البقاء في المنزل للاستمتاع بإجازته، نقلت الأم الصغيرة في درج آخر بغرفة أخرى، حتى لا يصل أحد إليها.

العثور على فتاة الدُرج

عثر على الطفلة، التي لم يذكر اسمها، بشعر متشابك وطفح جلدي وبعض التشوهات في منزل العائلة في شيشاير، بالمملكة المتحدة.

الصدفة كشفت الواقعة

حينما ندما بدأ الزوج في المبيت بالمنزل نفسه، نقلت المرأة الطفلة إلى غرفة أخرى، حيث تُركت بمفردها، لكنه عثر في النهاية على الطفلة عندما عاد إلى المنزل ذات يوم لاستخدام الحمام وسمع ضوضاء قادمة من إحدى غرف النوم. نبه أفراد الأسرة، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم حضرت الخدمات الاجتماعية إلى العقار، حيث وجدوا الفتاة في درج.

تحرير محضر ومحاكمة الأم

حررت السلطات محضرا بالواقعة وحولت الواقعة إلى الجهات المختصة التي أحالتها بدورها إلى المحكمة التي قضت بمعاقبة الأم بالسجن مدى الحياة.

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