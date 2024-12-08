استغل حداثة أعمارهن لإشباع شهواته .. القصة الكاملة لواقعة مدرب الكيك بوكسينج

مدرب الكيك بوكسينج، اطمأنت لهن الفتيات، محين ما يشعرن به تجاهه، فكيف لمدربهن أن تتمادى يده لمواضع عفتهن، ولكن التمادي على أجسادهن بات واضحا، فالمدرب أجر شقة بعيدة عن موقع التدريب، وأثناء ما ادعى أنه علاج لعضلاتهن، بدأ يرفع الملابس عن الأجساد ليفترسهن بعيونه ويديه.

إحالة مدرب الكيك بوكسينج للمحكمة

مدرب الكيك بوكسينج، الجميع شهد ضده، وبدأ يبكي جراء فعلته، بعدما أمرت النيابة بإحالته إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تهمة الخطف والتحايل والتحرش الجنسي، فضلا عن هتك عرض القاصرات أثناء تدريبهن، وهذا ما تتناوله الموجز في السطور التالية.

وجاء في أمر الاحالة، أن المستشار أحمد يسري هندي، المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، أمر بإحالة المتهم "أحمد. ز"، مدرب الكيك بوكسينج، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم ١١٢٥٠ لعام ٢٠٢٤ جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم ١٨٤٩ لسنة ٢٠٢٤ كلي القاهرة الجديدة.

مدرب الكيك بوكسينج

تحايل مدرب الكيك بوكسينج على ضحاياه

وأكدت النيابة خلال تحقيقاتها، أن المتهم تحايل على المجني عليهن لخطفهن، بعدما استغل حداثة أعمارهن، ومن ثم استدرجهن إلى منزله إلى مركز التدريب، محل الواقعة، لتقترن تلك الجناية بجناية أخرى وهي هتك العرض بالقوة.

تفاصيل مثيرة في واقعة مدرب الكيك بوكسينج

البداية كانت بمدرب كيك بوكسينج أوهم متدربات لديه بأنه نتيجة لتمرينهم المتتالي هلكت عضلاتهن، ولابد من المساج، ليدخل في عقولهن مرة أخرى أنه أفضل من يمكنه عمل المساج لهن، فهو المرب الخاص بهن، ولم يكن أحد يشك بالمدرب ممن حوله، وذلك بسبب تردد البنات بصفة مستمرة عليه بصفته المدرب الخاص.

ولاحظت البنات أن مدرب الكيج بوكسينج بدأت يده تتحرك بطريقة غير سوية على أجسادهن،في المرات الأولى كان يعتذر ويؤكد أنه من ضمن المساج، ولكن بعد ذلك بدأت يده تمتد لمواضع عفتهن، ويستخدم قوته البدنية عليهن، فضلاعن حسر ملابسهن عنوة.

أقوال الشهود في قضية مدرب الكيك بوكسينج

وأدلى 9 شهود أقوالهن تجاه المدرب من ضمنهم الفتيات المجني عليهن، وأولياء الأمور، في القضية رقم ١١٢٥٠ لعام ٢٠٢٤ جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم ١٨٤٩ لعام ٢٠٢٤ كلي القاهرة الجديدة، وشملت أقوال كلا من المجني عليهم.

وجاء بأقوال الشاهد "م. أ"، طالب ومدرب كيك بوكسينج، والذي كان يعمل مع مردب الكيك بوكسينج "المتهم"، بمركز التدريب الخاص به لعدة سنوات، أنه لاحظ تغير سلوكه تجاه الفتيات، وأصبح كثير التلامس لأجسادهن، فضلا عن أن الشاهد علم بهتك عرضه المتهم لعدة فتيات وعندما واجهه، أجهش بالبكاء وأقر بارتكاب الواقعة.

وجاء برواية الشاهدة صاحبة المنزل الذي استأجر بها المتهم شقة، أنه استأجر شقة في منزلها، وكان يحضر معه فتيات بغرض تدريبهن.

وفي نفس السايق أشار تقرير الهيئة الوطنية للإعلام أن هناك تطابق بين صوت المتهم "مدرب الكيك بوكسينج"، والتسجيلات المقدمة من إحدى الشاهدات بما يطلبه منها المتهم ويهددها به، حتى يجبرها على تلبية رغبته الشهوانية.

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