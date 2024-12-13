قضايا الميراث.. الأخ الأصغر تربص لشقيقه الأكبر وينهي حياته

قضايا الميراث من أصعب القضايا التي تظهر على الساحة، فحينما يختلف الأخوان على المال، لا يجتمعان بشيء أبدا، فخلافات المال تضمر في النفوس الغدر والحقد والغيرة، وحتى أنها تضمر الطمع الذي يأتي بكوارث لاحقا، فقد جعل الطمع الغدر يسكن بين أخين ليقتل أحدهما الآخر، ويجعل الدماء بينهما سنوات طويلة وخلافات أطول على الميراث.

ويستعرض الموجز تفاصيل قضية قتل أحد الأخوين لبعضهما بسبب قضايا الميراث.

جريمة قتل في الدقهلية

البداية كانت مع محمود شملول الأخ الأكبر، والذي يعمل تاجر مواشي وبالغ من العمر 54 عاما، ويقيم في مدينة دكرنس بصحبة شقيقه أحمد ونجله.

اشتدت الخلافات بين الشقيقين في الفترة الأخيرة، بسبب الميراث، حتى أن الحياة اليومية أصبحت مليئة بالمشاحنات، ليقرر أحمد الأخ الأصغر ونجله التخلص من الأخ الأكبر محمود، ليضع خطة محكمة التنفيذ، ويجلب معه شخصا آخرا.

أخ يقتل شقيقه بسبب قضايا الميرات

قتل الأخ الأصغر للأكبر

الأخ الأكبر محمود كان عائدا لمنزله من عمله بالأرض الزراعية، ليتربص له أخيه أحمد ونجله، حتى يقتلاه غدرا، وعلى حين غرة وكان يمر محمود، صدمه أحمد بسيارته، ناسيا عشرتهما وأخوتهنا، وكل العلاقات التي تربطهما، لم يتذكر سوى قضايا الميراث.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى طواريء المنصورة، ولكن الإصابة كانت بالغة الخطورة، فالحادث سبب له كسور شديد9 الخطورة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، لتستمر الجهود الطبية لمدة ثلاثة أيام أسابيع، ولكن وافته المنية رغم ذلك، ولقي الأخ مصرعه، بسبب قضايا الميراث.

الأخ الأكبر توفي بسبب قضايا الميراث، وترك وراءه أسرة لا معيل لها، وأحداثا يملؤها الألم والغضب.

القبض على الأخ الأصغر وشركائه

تم إلقاء القبض على أحمد ونجله وعبد الهادي فتحي والذي شارك في الجريمة، حيث اعترف الأخ الأصغر بقتل أخيه بسبب قضايا الميراث، اعترف الأخ بمسؤوليته عن الحادث، وروى تفاصيل ما حدث، مشيرا إلى أن الجريمة سببها الخلافات العائلية، وبدأت القضية تأخذ طريقها إلى العدالة.

وقضت محكمة جنايات المنصورة، بإحالة أوراق المتهمين لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، أما الحكم على المتهم الثالث، الذي كان نجل أحد المتهمين، فقد تم تأجيله إلى جلسة 16 يناير.

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