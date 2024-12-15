قاتل عامل ورشة الصدف.. حكاية رجل أراد الحفاظ على ابنته بالمنوفية

قاتل عامل ورشة الصدف.. قصة دارت تفاصيلها في قرية ساقية منقدي بمركز أشمون في محافظة المنوفية، بدأت بمعاتبة وانتهت بقتل لظن غير موجود في الواقع.

قاتل عامل ورشة الصدف

قاتل عامل ورشة الصدف، تستعرض حكايتها الموجز في التقرير التالي، إذ إنه بين الغدر أو الظن لم يكن في محله، كانت بداية الواقعة التي دارت داخل ورشة في مصنع للصدف في قرية ساقية منقدي بمركز أشمون في محافظة المنوفية.

قاتل عامل ورشة الصدف

الغزل والمعاكسة كان الدافع وراء ارتكاب جريمة داخل أحد المصانع في محافظة المنوفية، الشاب يبلغ من العمر 19 عامًا، والفتاة تصغره بعدة سنوات، لكن الشاب لم يدر بخلده يومًا أن يفعل ذلك الفعل الذي رآه والد الفتاة بأنه فعله.

تفاصيل جريمة قاتل عامل ورشة الصدف

عامل ورشة الصدف شاب يدعى "أحمد.خ.ا"، يبلغ من العمر 19 عامًا، يحبه جميع من يعملون في المصنع وحتى رئيس مجلس الإدارة والمديرين.

أخلاق عامل ورشة الصدف

لم يكن الشاب "أحمد.خ.ا"، ذات يوم من الأيام سيئ الأخلاق، أو حتى ينظر إلى أي فتاة من الفتيات سواء في القرية أو مدينة أشمون أو حتى المحافظة التي يعيش فيها نظرة فيها تحرش، أو غيره من الأمور التي يأبى أي شخص أن يجدها في شاب يبدأ حياته.

المجني عليه

شك قاتل عامل ورشة الصدف

لكن قاتل عامل ورشة الصدف، الذي يدعى "أحمد.س.د"، البالغ من العمر 37 عامًا، الذي كان يعمل في نفس الورشة التي كان يعمل بها الشاب الخلوق بدأ ينتابه الشك البالغ تجاه أحمد.

قاتل عامل ورشة الصدف، رأى أن أحمد يغازل ابنته ويسعى إلى العلاقة معها من النظرات التي كان ينظر بها إلى ابنته، فقرر أن يبعده عنها، لكنه لم يكن يعلم أنه سيبعده عن الحياة كلها، إذ اعتدى عليه بمفك في رقبته، فضلًا عن ضربه على رأسه بشومة، حتى أنهى حياته.

أقوال أهالي القرية عن الجريمة

أشار أهالي القرية التي يقطنها المجني عليه، وقاتل عامل ورشة الصدف، إلى أن سبب الجريمة لم يكن يتوقعه أحد عن أحمد، فالمتهم ادعى أن أحمد يغازل ابنته التي تدرس بالصف الثالث الابتدائي، إذ اعتدى عليه بمفك في رقبته، فضلًا عن ضربه على رأسه بشومة، حتى أنهى حياته.

محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات في أشمون.

فيما قرر قاضي المعارضات في محكمة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، تجديد حبس المتهم بقتل عامل ورشة الصدف لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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