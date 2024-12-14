محاكمة إمام عاشور بتهمة السب والقذف.. محامي الضحية لـ"الموجز": كل حاجة بالمستندات

محاكمة إمام عاشور.. ما زال لاعب النادي والمنتخب الوطني الأهلي إمام عاشور يتردد على ساحات المحاكم، بعد قضية رجل أمن مول الشيخ زايد، بقضية جديدة تلك المرة وهي سب وقذف أحد جيرانه، بعدما فاز نادي الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح، في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

نظر محاكمة إمام عاشور

وكانت محكمة السنبلاوين قضت بالنظر اليوم السبت، في محاكمة اللاعب إمام عاشور، بعد ثبوت تهمة جديدة عليه في قضية جديد بسب وقذف أحد جيرانه، بعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي فاز فيها الزمالك بركلات الترجيح.

قرار محاكمة إمام عاشور

وقررت محكمة السنبلاوين اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر دعوى اتهام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بسب وقذف أحد جيرانه، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما قضت المحكمة بإعادة القضية للنيابة العامة لتعديل القيد والوصف ثم إحالتها للمحكمة المختصة، وذلك في القضية المقيدة برقم 34501 جنح السنبلاوين لعام 2024.

محاكمة إمام عاشور

محاكمة إمام عاشور

ومن جانبه أشار محامي المجني عليه، أن حق موكله سيأتي به القانون، ولن يتنازل عن تلك القضية، مشددا على أنه التقدم بطلبات كثيرة للقاضي أثناء جلسة المحاكمة، ومطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على إمام عاشور، بعد ثبوت التهم المنسوبة إليه.

طلبات محامي ضحية إمام عاشور

وخلال محاكمة إمام عاشور طالب محامي الضحية، حق موكله، وأنه يثق بعدالة القضاء المصري، نافيا عدم وجود أي فرصة للتنازل عن حق موكله، وأنه سيطلب بتعويض مادي كبير من اللاعب نظرًا لما فعله إمام عاشور بموكله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

محاكمة إمام عاشور

جدير بالذكر أنها لم تكن تلك المرة الأولى لإمام عاشور، التي يدخل بها ساحات المحاكم، ففي وقت سابق قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح، في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي، بعدما تم الحكم عليه سابقا بـ6 أشهر، بعدما ثبت اتهامه بالتعدي على فرد أمن بسبب ادعاؤه معاكسة الشاب لزوجته، في مول شهير بمدينة الشيخ زايد.

نصائح القاضي أثناء محاكمة لإمام عاشور

وتوجه المستشار محمد صلاح، رئيس المحكمة، بالنصيحة للاعب إمام عاشور، قائلا: "خلي بالك من مستقبلك أنت لاعب شهير ومينفعش اللي أنت بتعمله ده، متابعا :" مستقبلك كده ممكن يضيع عشان المشاكل مبتجبش إلا المشاكل، ولو منتبهتش لنفسك ولمستقبلك هضيع نفسك بإيدك".

تصريحات محامي ضحية إمام عاشور

وفي تصريحات خاصة لـ"الموجز"، أشار المستشار علي فايز، محامي الضحية، أن لاعب النادي والمنتخب الوطني الأهلي إمام عاشور، متهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه أرسل للمحكمة فلاشة بها صور تثبت واقعة السب والقذف.

وتابع علي فايز، أن عقوبة المحكمة في مثل تلك القضايا تصل لـ3 سنوات، مضيفا أن المجني عليه صديقا لإمام عاشور قبل أن يلتحق بالنادي الأهلي

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