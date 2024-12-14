صلاح في الهجوم.. تشكيل ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، تشكيل الفريق لمباراة فولهام، التي تجمع بينهما، بعد قليل، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة نظيره فولهام، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، في الساعة الخامسة مساءً، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

ويخوض فريق ليفربول المباراة وهو متربع على قمة الدوري الإنجليزي، برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل فريق فولهام المركز العاشر في الترتيب برصيد 23 نقطة من 15 مباراة.

تشكيل ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي - جرافنبرج - كورتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو - محمد صلاح - لويس دياز.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، كيليهير، إندو، نونيز، كييزا، إليوت، جوتا، كوانساه، مورتون، نيوني.

وفي حال تسجيل محمد صلاح، اليوم ضد فولهام، سيعادل الهداف التاريخي الرابع مع الفريق، بيلي ليدل، حيث سجل الملك المصري مع ليفربول في جميع المسابقات 227 هدفًا، بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع في قائمة أكثر من سجل مع الريدز، بيلي ليدل.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

تقوم شبكة قنوات بين سبورت القطرية، بنقل مباريات الدوري الإنجليزي، بشكل حصري ومجاني عبر قنوات المفتوحة والمشفرة، وذلك في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لذا يمكنك مشاهدة المباراة على bein sports HD 1.

تردد قناة bein Sports HD 1

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

ليفربول - (المباريات: 14 - الأهداف: 29 - النقاط: 35) تشيلسي - (المباريات: 15 - الأهداف: 35 - النقاط: 31) أرسنال - (المباريات: 15 - الأهداف: 29 - النقاط: 29) مانشستر سيتي - (المباريات: 15 - الأهداف: 27 - النقاط: 27) نوتنغهام فورست - (المباريات: 15 - الأهداف: 19 - النقاط: 25) أستون فيلا - (المباريات: 15 - الأهداف: 23 - النقاط: 25) برايتون - (المباريات: 15 - الأهداف: 25 - النقاط: 24) بورنموث - (المباريات: 15 - الأهداف: 23 - النقاط: 24) برينتفورد - (المباريات: 15 - الأهداف: 31 - النقاط: 23) فولهام - (المباريات: 15 - الأهداف: 22 - النقاط: 23) توتنهام - (المباريات: 15 - الأهداف: 31 - النقاط: 20) نيوكاسل - (المباريات: 15 - الأهداف: 19 - النقاط: 20) مانشستر يونايتد - (المباريات: 15 - الأهداف: 19 - النقاط: 19) وست هام - (المباريات: 15 - الأهداف: 20 - النقاط: 18) إيفرتون - (المباريات: 14 - الأهداف: 14 - النقاط: 14) ليستر سيتي - (المباريات: 15 - الأهداف: 21 - النقاط: 14) كريستال بالاس - (المباريات: 15 - الأهداف: 14 - النقاط: 13) إيبسويتش تاون - (المباريات: 15 - الأهداف: 14 - النقاط: 9) وولفرهامبتون - (المباريات: 15 - الأهداف: 23 - النقاط: 9) ساوثهامبتون - (المباريات: 15 - الأهداف: 11 - النقاط: 5)

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