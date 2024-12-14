موقف سالم الدوسري من المشاركة مع منتخب السعودية في خليجي 26

تواجه مشاركة النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي لكرة القدم، في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" التي تستضيفها الكويت حالة من الشك.

ستقام البطولة في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل وذلك في دولة الكويت في النسخة الـ26.

وقد تعرض سالم الدوسري لإصابة بكسور خفيفة في الوجه خلال مباراة فريقه أمام الرائد في دوري روشن السعودي.

وأكدت تقارير سابقة أن سالم الدوسري قد يحتاج إلى ارتداء قناع واقٍ لحماية وجهه خلال الفترة المقبلة.

سالم الدوسري يقترب من الغياب عن منتخب السعودية

وبحسب صحيفة "الرياضية"، ينتظر الجهاز الفني لـ منتخب السعودية ، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها سالم الدوسري لتحديد مشاركته في البطولة.

وبذلك، تبقى مشاركة سالم الدوسري في كأس الخليج "خليجي 26" غير مؤكدة وتعتمد على نتائج الفحوصات الطبية وقرار الجهاز الفني.

سالم الدوسري- الهلال السعودي

يُعتبر سالم الدوسري من الركائز الأساسية في المنتخب السعودي، وغيابه سيكون خسارة كبيرة للفريق في هذه البطولة.

انطلق معسكر المنتخب السعودي استعدادًا لكأس الخليج بمشاركة 28 لاعبًا، ويستمر حتى 20 ديسمبر.



يتضمن البرنامج 8 حصص تدريبية على ملعب نادي الشباب، بالإضافة إلى مباراة ودية أمام منتخب ترينيداد وتوباجو قبل السفر إلى الكويت.

يخوض المنتخب السعودي المباراة الأولى في دور المجموعات أمام منتخب البحرين في 22 ديسمبر، ثم يواجه اليمن في 25، والعراق في 28 من الشهر ذاته.

قائمة منتخب السعودية في خليجي 26

ويعرض “ الموجز” قائمة المنتخب السعودي في كأس الخليج خلال النسخة 26

حراس المرمى: محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، نواف العقيدي.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الإله العمري، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام.

خط الوسط: ناصر الدوسري، عبد الإله المالكي، عبد الله الخيبري، مصعب الجوير، عبد الله الملك العبيري، محمد كنو، نواف بوشل، أيمن فلاتة.

الهجوم: سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، عبد العزيز العثمان، هارون كمارا، عبد الله رديف، محمد القحطاني، فراس البريكان، صالح الشهري.

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