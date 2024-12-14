التفاصيل الكاملة لجلسة إمام عاشور في محكمة السنبلاوين

تنظر محكمة جنح السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ، أولى جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور اليوم السبت في القضية المتهم فيها بسب وقذف أحد جيرانه.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية ضد اللاعب إمام عاشور في قضية أخرى تتعلق بالتعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد، وذلك عقب تصالح الطرفين.

تفاصيل جلسة محاكمة إمام عاشور

رفعت، ، محكمة جنح السنبلاوين منذ قليل جلسة محاكمة إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، في قضية جديدة متهم فيها بـ سب وقذف أحد جيرانه، وذلك لإصدار القرار.

طالب دفاع إمام عاشور ببراءته في القضية السابقة المتعلقة بفرد الأمن، ، بينما أصر دفاع المجني عليه على التصالح وفقًا للقانون دون الإفصاح عن قيمة المبلغ الذي دفعه اللاعب.

إمام عاشور- النادي الأهلي

قضية إمام عاشور مع فرد أكن مول شهير

كانت أزمة إمام عاشور مع فرد أمن مول أركان قد انتهت بحكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى بالتصالح، مما أدى إلى إلغاء الحكم السابق الذي قضى بحبس اللاعب لمدة 6 أشهر بتهمة الضرب.

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل عودة إمام عاشور إلى تدريبات النادي الأهلي الجماعية بعد انتهاء أزمته الأخيرة، مؤكدًا استئناف اللاعب لأنشطته مع الفريق الأول بشكل طبيعي.

محمود الخطيب يوجه رسالة نارية لـ إمام عاشور

ووجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الساعات الماضية تحذيرًا قويًا لـ إمام عاشور نجم وسط القلعة الحمراء في ظل الأزمات التي افتعلها مؤخرًا وفقًا لما علمه “ الموجز ”.

وأكد الخطيب لـ إمام عاشور بأنه لم يُقدم شيئًا مع النادي الأهلي حتى الأن حيث لازال أمامه الكثير لصناعة اسمًا له أمام الجماهير الحمراء.

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد نظيره نادي باتشوكا المكسيكي في إطار مباريات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق باتشوكا المكسيكي على ملعب "974" بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله- يوسف أيمن.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - كريم نيدفيد - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا- محمد عبدالله.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبو علي - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - سمير محمد.

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