موعد مباراة الأهلي اليوم ضد باتشوكا والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي اليوم.. يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة التي تجمع بين النادي الأهلي ونظيره نادي باتشوكا المكسيكي في نصف نهاي كأس الإنتركونتيننتال.

ويستضيف ملعب " 974" بالعاصمة القطرية الدوحة مواجهة فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

ويأتي موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري في نصف نهائي كأس القارات للأندية.

وستبدأ صافرة مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

النادي الأهلي

وستبث مباراة الأهلي اليوم أمام فريق باتشوكا المكسيكي عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لبطولة الإنتركونتننيتال في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد باتشوكا

ويعرض " الموجز" تشكيل فريق الكرة بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المتوقع أمام بطل المكسيك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة وأشرف ربيعة ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق، وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ووسام أبو علي.

قائمة النادي الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي



قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال



حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله- يوسف أيمن.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - كريم نيدفيد - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا- محمد عبدالله.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبو علي - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - سمير محمد.

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على منافسه نادي العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد في ربع نهائي كأس الإنتركونيننتال في للقاء الذي جمعهما على ملعب " القاهرة الدولي".

اقرأ أيضًا:

غيابات مؤثرة في قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاليكانو.. أبرزهم كيليان مبابي

موقف أكرم توفيق من الرحيل عن الأهلي وعرض بيراميدز.. تطورات جديدة