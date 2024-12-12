14 يناير.. إمام عاشور أمام المحاكم من جديد بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

يبدو أن الأزمات ستستمر في مطاردة إمام عاشور نجم الأهلي خلال الفترة القادمة فقد حددت محكمة جنح الدقي جلسة ١٤ يناير المقبل لنظر أولى جلسات الجنحة المباشرة ضد اللاعب المقامة من سيدة تدعى داليا تتهمه فيها بالسب والقذف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب.

واتهم محامٍي السيدة إمام عاشور بالسب والقذف عبر واتساب وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأقام جنحة مباشرة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تتضمن تلك الاتهامات.

أزمات متتالية تلاحق إمام عاشور

تأتي القضية الجديد ضد إمام عاشور عقب انتهاء أزمة اللاعب في مشاجرة مول بمدينة الشيخ زايد عقب حكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى بالتصالح وإلغاء حكم اول درجة بحبس اللاعب ٦ أشهر بتهمة الضرب.

وعلي المستوي الفني يعاني اللاعب من حالة تراجع في المستوي خلال الفترة الأخيرة كما دخل في أزمة مع المدير الفني مارسيل كولر اعتراضا علي قراراته الفنية مما تسبب في إيقافه لمدة أسبوع وتغريمه مليون جنيه.

الأهلي

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

من ناحية أخري يستعد فريق الأهلي لمواجهة باتشوكا، مساء السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر2024، في نصف نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" للموسم الجاري 2024-2025 وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي ضد باتشوكا

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد باتشوكا، ضمن مباريات ربع نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" للموسم الجاري 2024 عبر قنوات beIN Sports وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد باتشوكا

يرصد الموجز تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة باتشوكا ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

موعد مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال

يلتقي الفائز من مباراة الأهلي ضد باتشوكا في المباراة التي ستقام يوم 14 ديسمبر الجاري فى قطر نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

اقرأ أيضًا:

الفيفا والكاف يهنئا هاني أبوريدة بمناسبة انتخابه رئيسًا لاتحاد الكرة المصري

باولو كامبوس يكشف لـ الموجز سر تراجع أداء ريال مدريد واختفاء خطورة كيليان مبابى