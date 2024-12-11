التشكيل الرسمي لـ بوروسيا دورتموند أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أعلن التركي نوري شاهين، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة برشلونة الإسباني، خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتنطلق صافرة حكم مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى بوروسيا دورتموند، لإسقاط برشلونة في فخ الهزيمة، لمواصلة الزحف نحو قمة ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق الألماني، المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز السادس.

يعتمد نوري شاهين على الغيني سيرو جيراسي في قيادة هجوم بوروسيا دورتموند أمام برشلونة، بجانب جيمي جيتينز.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون - إيمري تشان - شلوتربيك - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - فيليكس نيميتشا - جيو رينا.

خط الهجوم: جوليان دورانفيل - جيمي جيتينز - سيرو جيراسي.

🚨 STARTING XI VS BARCELONA 🚨 pic.twitter.com/yW2URS2pXu — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 11, 2024

التقى فريق بوروسيا دورتموند، مع برشلونة، في أوروبا، خلال 4 مواجهات، لم يخسر البرسا أي مواجهة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين.

وتعد هذه هي المرة الأكثر التي يواجه فيها بوروسيا دورتموند نفس الخصم في أوروبا دون أن يحقق أي انتصار (4 مباريات)، وستكون مباراة اليوم، هي الثالثة بين برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، بعد تعادل 0-0 وفوز 3-1 في دور المجموعات لموسم 2019 - 2020.

هدافو مواجهات برشلونة وبوروسيا دورتموند

جيوفاني (برشلونة) - 1 هدف.

جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) - 1 هدف.

لويس إنريكي (برشلونة) - 1 هدف.

أنطوان جريزمان (برشلونة) - 1 هدف.

يورغ هاينريخ (بوروسيا دورتموند) - 1 هدف.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

إقرأ أيضًا:

باتشوكا يقهر بوتافوجو بثلاثية ويضرب موعدا مع الأهلي في كأس إنتر كونتيننتال

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا