محاكمة 22 متهمًا في خلية القاهرة الجديدة الإرهابية بتهم التحريض على العنف

تواصل محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة محاكمة 22 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية القاهرة الجديدة الإرهابية، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، المحاكمة تشمل 18 متهمًا محبوسًا و4 هاربين، ويواجهون اتهامات بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف في عدة مناطق من مصر.

قضية خلية القاهرة الجديدة الارهابية، تحمل رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر، وتقع تحت اختصاص النيابة العامة التي قامت بإحالتهم للمحاكمة بعد جمع الأدلة والشهادات التي تدينهم.

اعترافات المتهمين في خلية القاهرة الجديدة الإرهابية

خلال التحقيقات، اعترف المتهمون في قضية خلية القاهرة الجديدة الإرهابية، بمشاركتهم في العديد من أعمال العنف التي شهدتها بعض المناطق في مصر بعد أحداث 30 يونيو.

وقد أشاروا إلى دوافع متعددة لهذه الأعمال، مثل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن بعضهم اعترف أيضًا بتأثره بمعلومات مغلوطة نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي كانت تدعو لتنفيذ أعمال إرهابية.

تداعيات أحداث العنف بعد 30 يونيو

قضية هلية القاهرة الجديدة الارهابية، تأتي في إطار التحقيقات الموسعة التي بدأت بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، والعديد من المتهمين في "خلية القاهرة الجديدة" قالوا خلال التحقيقات أنهم تعرضوا للخداع من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدعي تمثيلها للجهات الرسمية، مما دفعهم للانخراط في أعمال العنف.

خلية القاهرة الجديدة الإرهابية

أدلة تحقيقات خلية القاهرة الجديدة الإرهابية

اعتمدت التحقيقات على مجموعة من الأدلة الرقمية التي تشمل الرسائل والتسجيلات التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أظهرت الأدلة دور هذه المواقع في التحريض على العنف وتوجيه الاتهام للمتهمين بالتورط في نشر تلك المحتويات التي شجعت على إثارة الفوضى في البلاد.

تستمر المحاكمة لتحديد مصير المتهمين، في وقت حساس تشهد فيه البلاد محاولات لتحسين الأوضاع الأمنية والسياسية.

خلية القاهرة الجديدة الإرهابية

تفاصيل قضية خلية القاهرة الجديدة الإرهابية

فيما يتعلق بمحاكمة "خلية القاهرة الجديدة الإرهابية"، تعد هذه القضية جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المصرية لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي.

ويركز التحقيق على ارتباط المتهمين بعدد من الحوادث الإرهابية التي وقعت في السنوات الأخيرة. يواجه المتهمون اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف، وزرع الفتنة في المجتمع المصري، بالإضافة إلى التخطيط لعمليات إرهابية تستهدف استقرار الدولة.

خلية القاهرة الجديدة الإرهابية

كما تكشف التحقيقات عن دور جماعة الإخوان المسلمين في دفع عدد من الشباب للمشاركة في أعمال عنف تحت ستار صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الاستخدام للتكنولوجيا الحديثة في التنظيم والتواصل مع عناصر متشددة يضيف بعدًا جديدًا للتهديدات الإرهابية التي تواجهها الدولة المصرية.

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