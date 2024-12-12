الجريدة الرسمية تنشر قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب

قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب.. نشرت الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن محكمة الجنايات، بناءً على طلب النيابة العامة، يقضي برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، جاء هذا القرار في 24 نوفمبر الماضي، ويُعَدّ خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لمراجعة الموقف القانوني للمدرجين على تلك القوائم، وينشر الموجز القرار.

إعادة تأهيل المدرجين على قوائم الإرهاب



تهدف هذه المراجعة إلى منح الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية فرصة للعودة كمواطنين أسوياء في المجتمع، وأكدت النيابة العامة أن الجهات الأمنية كُلّفت بإجراء تحريات مكثفة للتأكد من توقف النشاط الإرهابي للأشخاص المدرجين، ما يمهّد لرفع أسمائهم من القوائم.

نتائج التحريات الأمنية



أسفرت التحريات الأمنية عن توقف 716 شخصًا عن أي أنشطة غير مشروعة تهدد الدولة ومؤسساتها. بناءً على ذلك، تم عرض الأمر على محكمة الجنايات، التي وافقت على رفع الأسماء من القوائم، بعد دراسة دقيقة للبيانات والمعلومات الأمنية.

وتتضمنت القائمة 716 اسمًا، منهم ما يلي:

- إبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج.

- إبراهيم بدر إبراهيم محمد

- إبراهيم حامد علي حماد

- إبراهيم خليل محمد خليل الدراوي

- إبراهيم سالم عمر عبد الحميد

- إبراهيم عبد الحميد مرسي زينة

- إبراهيم محمد أبو سيف الناب

- إبراهيم محمد أحمد جاد المولى

- أبو المعاطي السيد علي مبروك

- أبو بكر حمدي كمال مشالي

ويمكن الاطلاع علي باقي الاسماء من هنا

مراجعة مستمرة لباقي الأسماء المدرجة

تستمر النيابة العامة في مراجعة موقف بقية المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن كل من يثبت توقف نشاطه سيتم رفع اسمه من القوائم تباعًا، وفقًا للإجراءات القانونية

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