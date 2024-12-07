الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 مجانًا برقم اللوحة مصر.. الرابط والخطوات

الاستعلام عن مخالفات المرور.. في إطار التطور التكنولوجي والرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، أعلنت بوابة المرور الإلكترونية عن إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2024 باستخدام رقم لوحة السيارة، وتأتي هذه الخدمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، وتمكنهم من متابعة المخالفات المترتبة على مركباتهم بطريقة سريعة وآمنة.

وفي هذا السياق ينشر موقع الموجز كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها قبل انتهاء العام الجاري 2024، حيث يسعى العديد من السائقين لتسوية المخالفات المتراكمة لتجنب الغرامات الإضافية التي قد تترتب على التأخير، خاصة مع اقتراب نهاية العام.

الاستعلام عن مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

وفرت بوابة المرور خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع النيابة العامة للمرور (من هنا). الضغط على خيار "الاستعلامات". متابعة الخطوات ثم الضغط على "استمرار" لإتمام العملية. اختر نوع الرخصة التي ترغب في الاستعلام عنها (رخص القيادة أو رخص المركبات). اضغط على زر "الاستمرار". سيطلب منك إدخال رقم السيارة في الخانات المخصصة. قم بتسجيل بياناتك الشخصية، مثل الاسم والرقم القومي. ستظهر لك تفاصيل المخالفة المرورية التي قمت بالاستعلام عنها.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة عبر موقع النيابة العامة باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة.

اختيار "خدمات نيابات المرور".

الدخول على "الاستعلامات".

إدخال رقم لوحة السيارة التي ترغب في الاستعلام عن مخالفتها.

اختيار خدمة "مخالفات رخص السيارة".

إدخال رقم رخصة القيادة التي ترغب في الاستعلام عنها.

ستظهر لك جميع تفاصيل مخالفات المرور المتعلقة بالسيارة ورخصة القيادة.

الاستعلام عن مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 من موقع مصر الرقمية

يمكنك أيضًا الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 وتجديد رخصة المركبة وسداد المخالفات عبر بوابة مصر الرقمية دون الحاجة للانتظار:

الدخول على موقع مصر الرقمية [من هنا].

إدخال رقم الهاتف أو اسم المستخدم.

إدخال الرقم السري.

الانتقال إلى قسم "مركباتي".

الضغط على "الاستعلام عن مخالفات المرور".

الضغط على "بدء الخدمة".

إدخال رقم السيارة المرغوب في الاستعلام عنها.

الاستعلام عن مخالفات المرور

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