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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الخدمات

رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2024

مخالفات المرور
مخالفات المرور

أصبح الاستعلام عن المخالفات المرورية  2024 باستخدام الرقم القومي أو رقم السيارة من أبرز اهتمامات المواطنين، خاصة بعد إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني عبر بوابة المرور في جميع محافظات مصر.

توفر الإدارة العامة للمرور خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات من خلال موقعها الرسمي، بهدف تسهيل الإجراءات على قائدي المركبات دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور، تتيح هذه الخدمة للمواطنين معرفة المخالفات المسجلة على سياراتهم بسرعة وسهولة، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من سهولة التعامل مع الجهات الحكومية

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الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2024

 ويرصد “ الموجز”، خلال السطور التالية طرق الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2024، والتي تتضمن الخطوات التالية: 

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2024

يمكن لقائدي السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام الرقم القومي لعام 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول على الموقع الرسمي لبوابة المرور الإلكترونية.
  2. النقر على خيار "الاستعلام عن المخالفات المرورية".
  3. الضغط على زر "استمرار" للانتقال إلى الخطوة التالية.
  4. إدخال رقم الرخصة أو الحروف الموجودة على اللوحة المعدنية للسيارة.
  5. ستظهر لك قائمة المخالفات المرورية وقيمتها.
خطوات الاستعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2024 عبر الرابط الرسمي لوزارة الداخلية المصرية ppo.gov.eg – السعودية نيوز
الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2024

أسباب سحب رخصة القيادة

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى سحب رخصة القيادة، ومن أبرزها:

  1. عدم وجود لوحات معدنية أو وجود لوحات غير مصروفة من قسم المرور.
  2. قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات أو إتمام الفحص الفني.
  3. عدم الإبلاغ عن نقل ملكية السيارة في غضون 30 يومًا.
  4. مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة.
  5. قيادة سيارة أجرة بدون عداد معتمد.
  6. عدم دفع ضرائب ورسوم المركبات لأكثر من ثلاث سنوات.
  7. تكرار المخالفات في سيارات الأجرة.
  8. استخدام السيارة في أغراض مختلفة عن تلك المدونة في الرخصة.
  9. عقوبة على سائقي سيارات الأجرة الذين يعملون خارج المحافظة المرخصة بدون تصريح.
  10. : عدم إخطار الجهة المختصة بتغيير محل الإقامة المثبت في الرخصة خلال 30 يومًا.
  11. عقوبات للمركبات المستخدمة لأغراض غير مرخصة.
  12. عقوبات على سائقين يرتكبون مخالفات أخلاقية داخل السيارة.
  13. إلغاء تراخيص السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية لمدة 3 أشهر.

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