مجانا.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الموقع الرسمي للنيابة

تعتبر مخالفات المرور من أبرز المشكلات التي تواجه السائقين في مصر، حيث تتسبب في إرهاق مادي ونفسي، ومع تزايد عدد المركبات على الطرق، أصبحت الحاجة إلى آليات فعالة للاستعلام عن مخالفات المرور وتسديدها ضرورة مُلحة، وفي هذا الإطار قدمت النيابة العامة خدمة إلكترونية مجانية للاستعلام عن مخالفات المرور، مما يوفر على المواطنين الوقت والجهد.

ويستعرض الموجز، في هذا التقرير تفاصيل الاستفادة من هذه الخدمة وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة الرسمي بشكل مجاني..

طريقة الإستعلام عن مخالفات المرور

الضغط على أيقونة خدمات المرور

اختيار أيقونة خدمات نيابات المرور الإلكترونية.

اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من القائمة الظاهرة أمامك.

اضغط على أيقونة استمرار

اختر ما بين إدخال رقم الرخصة أو إدخال الحروف الموجودة على اللوحة.

في حال اختيارك لرقم الرخصة يتعين عليك اختيار المحافظة.

ستظهر لك قيمة المخالفات المرورية التي عليك دفعها.

اضغط على إرسال الطلب وستظهر لك تفاصيل السداد.

خطوات دفع غرامة مخالفات المرور إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للنيابة بشكل مجاني

كما يمكن دفع غرامة مخالفات المرور إلكترونيًا من خلال البطاقات الائتمانية الخاصة بالمواطن، دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الوحدات المرورية أو مكاتب البريد.

وتتمثل أولى خطوات دفع غرامة مخالفات المرور في تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة للمرور من هنا.

وبعد ذلك اختر خدمة سداد المخالفات المرورية والسداد الإلكتروني من خلال البطاقات الائتمانية.

ثم اضغط على زر الدفع واستمرار

ادخل رقم لوحة السيارة وكذلك كتابة الحروف، ثم اضغط على عرض.

اضغط على إرسال الطلب وستظهر لك تفاصيل السداد.

ستظهر لك كافة المخالفات المسجلة على السيارة أو المركبة، واختر نوع المخالفة التي ترغب في دفعها.

اضغط على طريقة الدفع المناسبة لك إما الفيزا، الماستر كارد، أو الدفع نقدًا في أحد مكاتب البريد أو البنوك.

اتبع تعليمات الدفع ومن ثم سيصل لك إيصال بقيمة الدفع على بريدك الإلكتروني الخاص بك.

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