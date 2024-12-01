النشرة المرورية ليوم الأحد 1 ديسمبر 2024.. حركة المرور والكثافات في القاهرة

حركة المرور.. تشهد شوارع القاهرة اليوم تباينًا في حركة السيارات، مع تسجيل كثافات مرتفعة في بعض الطرق الحيوية، حيث أنه من المتوقع أن تسجل طريق الأوتوستراد زحامًا للقادمين من مناطق حلوان باتجاه المعادي والمقطم، نتيجة زيادة حركة المركبات في تلك الفترة، وتظهر كثافات ملحوظة عند شارعي عباس العقاد والطيران بمدينة نصر، بسبب تكدس السيارات في وقت الذروة، ويستعرض الموجز الطرق المزدحمة وبدائلها.

حركة المرور في صلاح سالم

في محور صلاح سالم، تسجل حركة السيارات تباطؤًا، خاصة قرب نفق الأزهر ومناطق مصر الجديدة، وهو ما قد يودى إلى تأخر بعض المركبات عن الوصول إلى وجهاتها في الوقت المتوقع، وبالإضافة إلى ذلك، تشهد طريق الكورنيش ازدحامًا في الاتجاه من المعادي إلى وسط البلد، خصوصًا في المناطق القريبة من قصر العيني ووزارة الخارجية، ويسبب ذلك في إزعاج كبير للسائقين.

حركة المرور في الجيزة

تستمر الكثافات المرورية في بعض المحاور الرئيسية، محور 26 يوليو والذي يعاني من ازدحام شديد في الاتجاه من أكتوبر إلى ميدان لبنان، ويوصى السائقين باستخدام محور روض الفرج كبديل لتوفير الوقت.

شارع السودان أيضًا يسجل كثافات عالية أمام محطة مترو الجامعة، مما يؤثر على انسيابية الحركة في تلك المنطقة، واقترح الخبراء استخدام محور أحمد عرابي كمسار بديل لتجنب التكدس، أما الطريق الدائري، فقد يشهد تباطؤًا في حركة السيارات عند المريوطية، خاصة للقادمين من الطريق الصحراوي والمتجهين نحو مناطق الجيزة.

حركة المرور

حركة المرور في الطرق البديلة



للحد من الزحام، يُفضل استخدام الشوارع الجانبية والمحاور البديلة، ويمكن للسائقين المتجهين إلى مناطق قريبة من مترو الجامعة استخدام شارع الجامعة أو شارع مراد لتجنب الطرق المزدحمة، وكما يُنصح باستخدام محور أحمد عرابي كبديل مناسب للقادمين من الطريق الدائري باتجاه مناطق الدقي والجيزة.

وتُهيب الجهات المختصة بالسائقين الالتزام بالقواعد المرورية والابتعاد عن الطرق المزدحمة قدر الإمكان، مع متابعة النشرات المرورية بشكل دوري لتجنب التأخير في الوصول إلى وجهاتهم.

وننصحكم بمتابعة موقع الموجز دليلك الاول لمعرفه النشرة المرورية

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