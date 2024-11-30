خلال دقائق.. خطوات ورابط الإستعلام عن مخالفات المرور مجاناً برقم اللوحة

مخالفات المرور.. في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده مصر في تلك الآونة، أصبح بإمكان المواطنين الإستعلام عن مخالفات المرور بسهولة وسرعة ودون تكلفة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية، مثل موقع وزارة الداخلية، وموقع النيابة العامة، وبوابة مصر الرقمية، وهذه الخدمات تساعد على توفير الوقت والجهد للمواطنين وتتيح لهم أيضاً متابعة المخالفات المرورية وسدادها إلكترونيًا، لذا سيرصد لكم الموجز في هذا التقرير خطوات الإستعلام عن مخالفات المرور مجاناً عبر موقع وزارة الداخلية.

مخالفات المرور

خطوات الإستعلام عن مخالفات المرور بواسطة موقع وزارة الداخلية:

أولا قم بزيارة الموقع الرسمي لخدمات المرور التابع لوزارة الداخلية من خلال هذا الرابط.

ثم اضغط على قسم "خدمات نيابات المرور" وبعد ذلك اختر "الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات".

وبعدها أدخل بيانات السيارة على اللوحة المرورية بدقة في الحقول المخصصة.

والآن اضغط على زر "إجمالي المخالفات".

وفي هذه الخطوة ستظهر قائمة بالمخالفات المسجلة على السيارة مع إجمالي المبلغ المطلوب سداده.

طريقة الإستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي للبوابة من خلال هذا الرابط.

ثم سجل الدخول أو قم بإنشاء حساب جديد.

وبعدها اختار خدمة "الإستعلام عن مخالفات رخصة مركبة".

والآن إدخال بيانات المركبة للحصول على تفاصيل المخالفات.

طرق سداد المخالفات المرورية

قم بإستعراض المخالفات والضغط على خيار "سداد المخالفات".

ثم اختار وسيلة الدفع المناسبة "بطاقات ائتمان أو خصم مباشر".

وبعدها استلام إيصال السداد إلكترونيًا.

ويمكن إتباع تلك الخطوة من خلال زيارة أقرب منفذ يقدم خدمة فوري.

وبعد ذلك قدم بيانات السيارة أو رقم اللوحة.

وأخيراً إدفع قيمة المخالفات واستلام إيصال السداد.

طريقة تقديم التظلمات على مخالفات المرور

أولا قم بزيارة موقع النيابة العامة من هذا الرابط.

وبعدها اختار "التظلمات" وحدد نوع التظلم "رخص المركبات أو القيادة".

ثم أدخل بيانات الرخصة واللوحة المرورية.

وبعد ذلك أضف تفاصيل التظلم وأسبابك، ثم قم بالضغط على "إرسال".

وستحصل على رقم لمتابعة حالة التظلم.

أهم أنواع المخالفات المرورية

تجاوز السرعة القانونية.

-الوقوف في أماكن غير مخصصة.

-أوعدم ارتداء حزام الأمان.

-أو استخدام الهاتف أثناء القيادة.

-انتهاء صلاحية الرخصة.

ويوفر موقع وزارة الداخلية ومواقع الخدمات الرقمية هذه الخدمات على مدار الساعة وذلك لتسهيل التعاملات للمواطنين، ويلزم التأكد من إدخال بيانات السيارة بدقة بهدف تجنب أي مشكلات أثناء الإستعلام.

الإستعلام عن مخالفات المرور

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