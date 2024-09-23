متحدث الخارجية: مصر ترسل شحنة مساعدات لدعم الجيش الصومالي

الصومال.. أعلن السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو، ويرصد الموجز التفاصيل.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام مصر بدعم الصومال في مساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، إلى جانب الحفاظ على سيادة ووحدة أراضيها.

وتأتي المساعدات كجزء من بروتوكول التعاون العسكري الذي تم توقيعه مؤخراً بين البلدين، مما يؤكد على الدور المصري المحوري في مساعدة الصومال على بناء قدراته الوطنية وتحقيق تطلعاته نحو التنمية والاستقرار.

تصريحات وزير الدفاع الصومالي

خلال استقباله للشحنة في ميناء مقديشو، أكد وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور أن الصومال قد تجاوز مرحلة الإملاءات الخارجية، قائلاً: "نحن نعرف مصالحنا وسنختار بين حلفائنا وأعدائنا".

وشكر الوزير الدولة المصرية قيادةً وشعباً على الدعم المتواصل، مشيراً إلى أن الصومال يسعى لتحقيق سيادته الكاملة واتخاذ قراراته دون تأثيرات خارجية.

تعزيز العلاقات المصرية الصومالية

من جهتها، شددت وزارة الخارجية المصرية في تصريحات سابقة على دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال ورفضها لأي تدخل في شؤونه الداخلية.

كما أشاد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، بالأجواء الإيجابية التي صاحبت لقاء القمة بين رئيسي مصر والصومال، مؤكداً على الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.

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